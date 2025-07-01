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Головна Індустрії Від розквіту до занепаду — як зникало золото на Закарпатті

Від розквіту до занепаду — як зникало золото на Закарпатті

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Дата публікації: 1 липня 2025 06:20
Мужіївське родовище на Закарпатті — як і коли там видобували золото
Будівництво фабрики на Мужіївському родовищі. Скриншот з YouTube

Мужіївське родовище на Закарпатті — єдине місце в Україні, у якому затвердили запаси золота. Це сталося ще у 1990 році, але відтоді рудник повноцінно працював усього кілька років. 

Редакція Новини.LIVE розповідає детальніше про історію Мужіївського родовища. 

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Початок — коли знайшли золото на Закарпатті

І сторія з добуванням золота на Закарпатті розпочалася ще за часи Радянського Союзу, коли запаси дослідили та збудув али шахти з наземними спорудами. На усі роботи влада витратила кілька десятків мільйонів карбованців.

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Село Мужієво на Закарпатті. Фото: Google.maps

У 1999 році в Мужієво, де і розташований рудник, виплавили перше золото на збудованій вже українською владою фабриці. Однак розвинути успіх не вдалося: підприємство, як писав журналіст Денис Казанський створювали поспіхом, робітники працювати за застарілими технологіями та старому обладнанні, тож виробництво було нерентабельним. Тож згодом рудник з фабрикою практично не працювали: на руднику видобули близько 650 кг золота, хоча розвідані запаси становлять майже 50 тонн.

Невдовзі Мужіївським родовищем зацікавилися інвестори-іноземці. Так, у 2003 році тут з'явився австралійський бізнесмен Крістофер Баркер з компанією "Zakar Resources", яка у 2004 році видобула 161 кг золота, а у 2005 році — вже 185 кг. Та за деякий час їхня робота теж зійшла нанівець.

У 2014 році Мужіївське родовище на Закарпатті відійшло до компанії Avellana Gold Ltd американського інвестора Брайана Севеджа, якому вдалося організувати тут повноцінну роботу і навіть збудувати сучасну збагачувальну фабрику. 

Що зараз 

У 2025 році дозвіл на користування надрами Мужіївсього родовища є у компанії Avellana Gold, повідомляло видання Еспресо. Підприємство наразі займається видобутком цинкового та свинцевого концентрату, однак про повноцінне виробництво золота на Закарпатті вже не йдеться.

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Мужіївське родовище на Закарпатті у 2019 році. Фото: Національна Асоціація Добувної Промисловості України/Facebook

За словами керівника українського представництва фірми Андрій Смолін на Мужіївському родовищі є поліметалеві руди з вмістом золота, срібла, свинцю та цинку. 

"Ми отримали велике родовище з малим вмістом золота. І якщо зараз нам акцентувати лише на золоті — видобуток був би економічно не рентабельним", — пояснив він. 

Нагадаємо, що на території Житомирської області є багато мінеральних скарбів. Завдяки унікальній геологічній будові, що формувалася мільярди років, регіон багатий на різноманітні корисні копалини. Дізнавайтесь також, чому українські чорноземи відомі у всьому світі.

Україна Закарпаття видобуток золото корисні копалини
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
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