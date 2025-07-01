Мужіївське родовище на Закарпатті — як і коли там видобували золото

Від розквіту до занепаду — як зникало золото на Закарпатті
Мужіївське родовище на Закарпатті — єдине місце в Україні, у якому затвердили запаси золота. Це сталося ще у 1990 році, але відтоді рудник повноцінно працював усього кілька років.
Редакція Новини.LIVE розповідає детальніше про історію Мужіївського родовища.
Початок — коли знайшли золото на Закарпатті
І сторія з добуванням золота на Закарпатті розпочалася ще за часи Радянського Союзу, коли запаси дослідили та збудув али шахти з наземними спорудами. На усі роботи влада витратила кілька десятків мільйонів карбованців.
У 1999 році в Мужієво, де і розташований рудник, виплавили перше золото на збудованій вже українською владою фабриці. Однак розвинути успіх не вдалося: підприємство, як писав журналіст Денис Казанський створювали поспіхом, робітники працювати за застарілими технологіями та старому обладнанні, тож виробництво було нерентабельним. Тож згодом рудник з фабрикою практично не працювали: на руднику видобули близько 650 кг золота, хоча розвідані запаси становлять майже 50 тонн.
Невдовзі Мужіївським родовищем зацікавилися інвестори-іноземці. Так, у 2003 році тут з'явився австралійський бізнесмен Крістофер Баркер з компанією "Zakar Resources", яка у 2004 році видобула 161 кг золота, а у 2005 році — вже 185 кг. Та за деякий час їхня робота теж зійшла нанівець.
У 2014 році Мужіївське родовище на Закарпатті відійшло до компанії Avellana Gold Ltd американського інвестора Брайана Севеджа, якому вдалося організувати тут повноцінну роботу і навіть збудувати сучасну збагачувальну фабрику.
Що зараз
У 2025 році дозвіл на користування надрами Мужіївсього родовища є у компанії Avellana Gold, повідомляло видання Еспресо. Підприємство наразі займається видобутком цинкового та свинцевого концентрату, однак про повноцінне виробництво золота на Закарпатті вже не йдеться.
За словами керівника українського представництва фірми Андрій Смолін на Мужіївському родовищі є поліметалеві руди з вмістом золота, срібла, свинцю та цинку.
"Ми отримали велике родовище з малим вмістом золота. І якщо зараз нам акцентувати лише на золоті — видобуток був би економічно не рентабельним", — пояснив він.
Нагадаємо, що на території Житомирської області є багато мінеральних скарбів. Завдяки унікальній геологічній будові, що формувалася мільярди років, регіон багатий на різноманітні корисні копалини. Дізнавайтесь також, чому українські чорноземи відомі у всьому світі.
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