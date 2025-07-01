Мужиевское месторождение на Закарпатье — как и когда там добывали золото

Строительство фабрики на Мужиевском месторождении. Скриншот с YouTube

Мужиевское месторождение на Закарпатье — единственное место в Украине, в котором утвердили запасы золота. Это произошло еще в 1990 году, но с тех пор рудник полноценно работал всего несколько лет.

Редакция Новини.LIVE рассказывает подробнее об истории Мужиевского месторождения.

Реклама

Читайте также:

Начало — когда нашли золото на Закарпатье

Добыча золота на Закарпатье началась еще во времена Советского Союза, когда построили шахты с наземными сооружениями. На все работы власть потратила несколько десятков миллионов рублей.

Село Мужиево на Закарпатье. Фото: Google.maps

В 1999 году в Мужиево, где и расположен рудник, выплавили первое золото на построенной уже украинскими властями фабрике. Однако развить успех не удалось: предприятие, как писал журналист Денис Казанский, создавали в спешке, рабочие работали по устаревшим технологиям и на старом оборудовании, поэтому производство было нерентабельным. Впоследствии рудник с фабрикой практически не работали: с рудника удалось добыть около 650 кг золота, хотя разведанные запасы составляют почти 50 тонн.

Вскоре Мужиевским месторождением заинтересовались инвесторы-иностранцы. Так, в 2003 году здесь появился австралийский бизнесмен Кристофер Баркер с компанией "Zakar Resources", которая в 2004 году добыла 161 кг золота, а в 2005 году — уже 185 кг. Но спустя некоторое время их работа тоже сошла на нет.

В 2014 году Мужиевское месторождение на Закарпатье отошло к компании Avellana Gold Ltd американского инвестора Брайана Севеджа, которому удалось организовать здесь полноценную работу и даже построить современную обогатительную фабрику.

Что сейчас

В 2025 году разрешение на пользование недрами Мужиевского месторождения есть у компании Avellana Gold, сообщало издание Эспрессо. Предприятие сейчас занимается добычей цинкового и свинцового концентрата, однако о полноценном производстве золота на Закарпатье речь уже не идет.

Мужиевское месторождение на Закарпатье в 2019 году. Фото: Национальная Ассоциация Добывающей Промышленности Украины/Facebook

По словам руководителя украинского представительства фирмы Андрей Смолин на Мужиевском месторождении есть полиметаллические руды с содержанием золота, серебра, свинца и цинка.

"Мы получили большое месторождение с малым содержанием золота. И если сейчас нам акцентировать только на золоте - добыча была бы экономически не рентабельной", — пояснил он.

Напомним, что на территории Житомирской области есть много минеральных сокровищ. Благодаря уникальному геологическому строению, которое формировалось миллиарды лет, регион богат на различные полезные ископаемые. Узнавайте также, почему украинские черноземы известны во всем мире.