Скільки додало до резервів України зростання цін на золото

Зливки золота. Фото: Unsplash

Міжнародні резерви України за півтора року зросли на 1,08 млрд доларів — і не через транші чи фінансові операції. Головна причина цього — різке подорожчання золота на світових ринках. І хоча фізично Національний банк не докуповував дорогоцінний метал, його номінальна вартість у складі резервів суттєво зросла.

Як пояснили в НБУ, це результат суто ринкової переоцінки, яка вплинула на загальний обсяг резервів. Золоті активи займають лише близько 6,5% у структурі всіх резервів України, йдеться у матеріалі ЕП. Але навіть така частка в умовах зростання ціни золота забезпечила помітне поповнення.

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Із початку 2022 року вартість тройської унції золота зросла майже вдвічі. Якщо у січні 2022-го вона становила менш ніж 1800 доларів, то до кінця 2024-го перевищила 2700 доларів. А вже в червні 2025 року золото впритул наблизилося до рекордної позначки — понад 3400 доларів за унцію.

Цей глобальний тренд не пройшов повз Україну. За словами представників Нацбанку, лише у 2024 році переоцінка вартості золота в резервах принесла державі 480,9 млн доларів. А вже протягом перших п’яти місяців 2025 року — ще 597,6 млн доларів.

"Ціна на золото зростала швидко і стабільно, що позитивно позначилося на загальному обсязі резервів", — прокоментували в НБУ.

Загалом, за неповні півтора року — понад мільярд доларів додаткової вартості без жодної транзакції.

Ціна на золото. Графіка: ЕП

У чому причина "золотого ралі"

Експерти вказують на декілька ключових факторів, які штовхають ціну золота вгору:

Геополітична нестабільність. Війна в Україні, зростання напруги у світі, конфлікти на Близькому Сході — усе це стимулює попит на безпечні активи. Фіскальна та монетарна політика США та Китаю. Зміни в ставках ФРС та валютні інтервенції Китаю впливають на світові настрої. Попит з боку центробанків. У 2023-2024 роках багато центральних банків активізували купівлю золота як захист від валютних ризиків.

На тлі цих подій золото залишається "тихою гаванню" для інвесторів.

Чому НБУ не поспішає скуповувати золото

Незважаючи на позитивну переоцінку, Нацбанк не має наміру збільшувати частку золота в резервах. Причини — обґрунтовані і прагматичні.

"Золото — це нестабільний актив із високою волатильністю. До того ж, його дохідність майже нульова", — зазначили в НБУ.

Також у регуляторі наголосили, що сьогоднішні ціни на золото перебувають поблизу історичних максимумів. А отже, нові закупівлі можуть бути ризикованими з погляду інвестиційної доцільності.

Національний банк дотримується стратегії диверсифікованих резервів — із перевагою більш ліквідних та дохідних інструментів, таких як облігації провідних держав.

Що це означає для економіки України

Поповнення резервів без залучення зовнішніх кредитів — позитивний сигнал для міжнародних партнерів та інвесторів. Воно:

посилює стійкість гривні;

зміцнює довіру до фінансової політики України;

демонструє вміння скористатися сприятливою кон’юнктурою ринку.

Такий "бонус" важливий у період високих бюджетних потреб і значних воєнних витрат.

Чи збережеться "золота хвиля"

Аналітики поки не беруться точно прогнозувати подальший рух ціни на золото. Але за умов збереження геополітичної напруги та обмеженої монетарної політики з боку провідних центробанків, вірогідність стабільно високих цін залишається.

Для України це шанс і надалі мати певну "страхову подушку" у вигляді вже наявного золота — без додаткових витрат з бюджету.

Що ще варто знати українцям

У 2024 році світовий валютний порядок пережив значні трансформації. Уперше за понад два десятиліття золото витіснило євро з позиції другого за значенням резервного активу у світі. Цей, здавалося б, архаїчний актив став несподіваною відповіддю на сучасні економічні виклики.

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