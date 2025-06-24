На чому можуть заробити українці — названі вигідні інвестиції

Гроші в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

В умовах війни, економічної турбулентності та інфляційного тиску питання збереження й примноження капіталу набуло особливої актуальності. Куди вкладати кошти, щоб не втратити, а навпаки — отримати стабільний прибуток у найближчі роки? Є кілька інструментів, які вже сьогодні демонструють вигідну дохідність для українців.

У 2025 році українці мають кілька надійних варіантів для інвестування. Як наголошує інвестиційний банкір і фінансовий експерт Сергій Фурса в інтерв'ю YouTube-каналу Telegraf UA, ключ до успіху — це вибір активів із прогнозованою дохідністю та мінімальними ризиками.

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Облігації: 16% на рік — майже без ризиків

Одним із найперспективніших варіантів Фурса вважає облігації внутрішньої державної позики (ОВДП). На перший погляд, державні папери можуть здатися консервативним, навіть нудним інструментом. Проте їхня реальна дохідність і валютна стабільність роблять цей актив практично унікальним на глобальному ринку.

"Українські облігації приносять близько 16% річних. Подібної дохідності, особливо серед надійних інструментів, неможливо знайти в жодній іншій країні", — підкреслює Фурса.

Він також зазначає, що така ставка, за умови стабільного курсу гривні, фактично прирівнюється до 16% у доларах. Це робить ОВДП дуже привабливими навіть у порівнянні з іноземними інструментами з високим ризиком.

Надійність цього інструменту забезпечується політикою НБУ, який "тримає курс" і далі має намір стримувати інфляцію за допомогою валютних інтервенцій.

Земля: довгострокова ставка з віддачею вже сьогодні

Друга рекомендація експерта — вкладення у сільськогосподарську землю. У середньо- та довгостроковій перспективі цей актив обіцяє зростання вартості, а також забезпечує стабільний грошовий потік через орендну плату.

"Сільгоспземля — це актив, який не лише зростатиме в ціні, а й уже сьогодні може приносити прибуток", — каже Фурса.

Земельний ринок України поступово лібералізується, а попит з боку великих агрохолдингів і фермерів лише зростатиме. Ба більше, цей вид активу відносно стійкий до воєнних ризиків — попри обстріли, орендарі залишаються активними.

Для інвестора це означає одразу дві вигоди: стабільна орендна плата та перспективне зростання вартості активу після завершення війни.

Нерухомість втратила свою привабливість

Ще донедавна придбання квартири чи будинку вважалося "золотим стандартом" інвестування для українців. Проте за нинішніх обставин цей підхід більше не працює. За словами Фурси, житлова нерухомість сьогодні — це інструмент, що не відповідає класичному визначенню "інвестиції".

"Раніше оцінювали ринок, орієнтуючись на Київ. Але зараз через бойові дії й загрозу ракетних атак ринок став нестабільним і непередбачуваним", — пояснює він.

Крім того, потенціал зростання цін на нерухомість наразі мінімальний. Ринок "просів", активність покупців зменшилася, а ризики залишаються високими. Купівля житла зараз більше нагадує зберігання коштів "під подушкою", ніж повноцінне інвестування з очікуванням прибутку.

Золото: не завжди блищить прибутком

Ще один класичний "захисний" актив — золото — також опинився в зоні критики з боку експерта. Хоча ціни на дорогоцінний метал зростали в останні роки, він не рекомендує його як інвестиційний інструмент на найближчі роки.

"Прогнозувати траєкторію ціни золота складно. А різниця між ціною купівлі й продажу досить велика", — застерігає Фурса.

Причиною останнього зростання цін, на його думку, була активна скупка золота центробанками, зокрема Китаєм. Такий попит був зумовлений бажанням знизити залежність від долара США, особливо на тлі непередбачуваної політики американської адміністрації.

Однак передбачити подальшу динаміку складно — особливо з огляду на геополітичні ризики та зміну глобальних пріоритетів.

Як сформувати збалансований портфель

В умовах нестабільної економіки важливо не тільки обрати прибуткові інструменти, а й правильно розподілити ризики. ОВДП можуть бути чудовою "якорною" частиною портфеля. До них варто додати землю як актив довгострокового зростання.

Водночас варто уникати активів, які не дають прогнозованого прибутку або потребують додаткових витрат на утримання. Це, зокрема, житлова нерухомість і золото.

Навіть у період війни українці мають змогу не просто зберігати гроші, а й заробляти. Урядова політика, контроль курсу НБУ та розвиток ринку землі створюють унікальні умови для інвестування. Як підкреслює Фурса, правильна стратегія вже сьогодні може забезпечити дохід на рівні, якого не дає жоден європейський чи американський інструмент.

Як повідомлялось, світовий валютний порядок пережив історичні зміни: євро вперше за понад два десятиліття втратило позицію другого за значимістю резервного активу у світі. Його обійшло золото — актив, який вважався пережитком минулого, але став відповіддю на нові глобальні виклики.

Також ми розповідали, що прості правила можуть значно покращити ваш фінансовий стан. Якщо ви прагнете жити в достатку та змінити своє життя на краще, варто дотримуватися певних звичок. Це допоможе вам досягти бажаного та забезпечити стабільне майбутнє.