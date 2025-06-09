Які фінансові звички реально змінять життя — це допоможе розбагатіти

Жінка тримає гроші. Фото: Pexels

Фінансовий добробут можуть покращити прості правила. Варто дотримуватися певних звичок, якщо ви прагнете жити в достатку та хочете змінити все на краще.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

Реклама

Читайте також:

Корисні фінансові звички

Відкладати не "решту", а одразу частину з доходу

Відкладати кошти потрібно не тоді, коли будуть "зайві", а одразу, як з'являється дохід. Візьміть за звичку з кожного прибутку одразу ж відкладати хоча б 10%.

Витрачати свідомо

Навчіться робити не емоційні покупки, а справді потрібні. Зважте, чи необхідна вам та чи інша річ й чи будете ви дійсно нею користуватись. Купуйте те, що справді резонує.

Гроші на столі. Фото: Pexels

Не жити в борг

Розстрочка заради нової сукні — це не любов до себе. Це лише зажене вас у борги, які будуть ставати все більшими.

Інвестувати в себе

Важливо розуміти, що освіта, здоров'я та саморозвиток — це не витрати. Це база для майбутнього прибутку.

Мати кілька джерел доходу

Візьміть за звичку мати не один дохід. Тоді у вас буде стабільність. Навіть маленький, але додатковий прибуток, допоможе почувати себе впевненіше.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які речі роблять багаті люди. Бідні навіть не помічають цього.

Також ми розповідали про те, як притягнути гроші за допомогою афірмацій. Це дійсно працює й допоможе розбагатіти.