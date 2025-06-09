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Главная Психология Деньги любят порядок — финансовые привычки, которые меняют все

Деньги любят порядок — финансовые привычки, которые меняют все

Ua en ru
Дата публикации 9 июня 2025 06:33
Какие финансовые привычки реально изменят жизнь — это поможет разбогатеть
Женщина держит деньги. Фото: Pexels

Финансовое благополучие могут улучшить простые правила. Стоит придерживаться определенных привычек, если вы хотите жить в достатке и хотите изменить все к лучшему.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

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Полезные финансовые привычки

Откладывать не "сдачу", а сразу часть из дохода

Откладывать средства нужно не тогда, когда будут "лишние", а сразу, как появляется доход. Возьмите за привычку с каждой прибыли сразу же откладывать хотя бы 10%.

Тратить сознательно

Научитесь делать не эмоциональные покупки, а действительно нужные. Взвесьте, необходима ли вам та или иная вещь и будете ли вы действительно ею пользоваться. Покупайте то, что действительно резонирует.

Корисні фінансові звички
Деньги на столе. Фото: Pexels

Не жить в долг

Рассрочка ради нового платья — это не любовь к себе. Это лишь загонит вас в долги, которые будут становиться все больше.

Инвестировать в себя

Важно понимать, что образование, здоровье и саморазвитие — это не расходы. Это база для будущей прибыли.

Иметь несколько источников дохода

Возьмите за привычку иметь не один доход. Тогда у вас будет стабильность. Даже маленький, но дополнительный доход, поможет чувствовать себя увереннее.

Напомним, ранее мы писали о том, какие вещи делают богатые люди. Бедные даже не замечают этого.

Также мы рассказывали о том, как притянуть деньги с помощью аффирмаций. Это действительно работает и поможет разбогатеть.

психология деньги богатство привычки финансы
Ольга Верес - Редактор
Автор:
Ольга Верес
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