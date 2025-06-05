Гроші полюблять вас — дієві поради, що допоможуть розбагатіти кожному

Дівчина тримає гроші в руках. Фото: Freepik

Багатство та фінансова стабільність — це наслідок дій та старань людини, а не везіння. Якщо знати, як залучити гроші в життя, можна повністю змінити його. Є кілька правил, що допоможуть зробити так, аби гроші вас полюбили.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

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Відсутність кредитів

Позбудьтесь боргів перед банками та більше не користуйтесь кредитами. Це просте правило допоможе вийти на стабільний фінансовий рівень. Закрити вже існуючі борги можна за методом лавини — від найменшого до найбільшого. Поставте конкретну ціль та йдіть до неї.

Гроші повинні працювати

Відкладені в шухляду кошти, що лежать без діла, не допоможуть вам підняти дохід. Інвестуйте у себе та свої навички, які допоможуть заробити більше. Не ви маєте працювати на гроші, а вони на вас.

Жінка тримає гроші. Фото: Pexels

Гроші люблять до тих, хто на виду

Вас мають бачити, чути й запам'ятовувати. В іншому випадку, ви можете бути найкращим спеціалістом, але якщо про вас ніхто не знає, грошей не буде. В сучасному світі особистий бренд — це необхідність.

Правильний розподіл бюджету

Примножити капітал допоможе правильний розподіл бюджету. Дотримуйся принципу 50/30/20. Половину прибутку виділіть на обов'язкові витрати, ще 30% — на власні бажання й решту грошей відкладіть чи інвестуйте.

Жінка рахує г​​​​​​роші. Фото: Pexels

Гроші люблять швидкість

Фінанси люблять швидкі рішення. Чим жвавіше ви будете приймати рішення, тестувати ідеї та виправляти помилки, тим швидше зростатиме дохід. Довгі роздуми, сумніви та перфекціонізм гальмують фінансовий ріст.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які афірмації притягнуть до вас гроші. Це допоможе розбагатіти.

Також ми розповідали про те, що призводить до бідності. Багаті люди ніколи цього не роблять.