Багаті люди цього ніколи не роблять — помилки, які призводять до бідності

Сумна дівчина. Фото: Freepik

На фінансовий стан впливає не доля, а працьовитість та цілеспрямованість людини. Відтак є ті, хто живе від зарплати до зарплати, або ж люди, які мають стабільно високий дохід. Це вдається зробити, якщо підходити до фінансів відповідально.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

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Негативні переконання про гроші

Багаті люди ніколи не думають про те, що гроші — це зло. Водночас чимало тих, хто має нестабільний фінансовий стан, саме так і вважають. Успішні люди люблять гроші та не бояться про це заявляти. Вони знають, який вплив має внутрішній світогляд на це, тож віддають перевагу тільки позитивному мисленню. Дійсно, сама наявність грошей не зробить вас щасливими, але саме від фінансового стану залежать наші можливості.

Засмучена дівчина. Фото: Freepik

Споживчий борг

Успішні люди не беруть речі в борг. Вони радше відкладуть кошти та куплять це пізніше, аніж підпишуть невигідну за відсотками угоду. Ключовим питанням також є те, чи буде ця інвестиція приносити гроші в майбутньому. Наприклад, багаті люди купують квартиру, аби здавати її в оренду. Так вони змушують гроші працювати на себе та стабільно отримують пасивний дохід.

Оплата карткою

Багаті люди віддають перевагу оплачувати послуги чи товари готівкою. Це пов'язано з тим, що вони наочно бачать скільки коштів доведеться витратити на це. Дійсно, наша підсвідомість працює так, що розраховуватись за великі покупки картою легше. Тоді сума не здається великою чи недосяжною. Спробуйте користуватись готівкою і ви здивуєтесь, як зміняться ваші пріоритети у витратах.

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