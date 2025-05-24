Богатые люди этого никогда не делают — ошибки, которые приводят к бедности

Грустная девушка. Фото: Freepik

На финансовое положение влияет не судьба, а трудолюбие и целеустремленность человека. Поэтому есть те, кто живет от зарплаты до зарплаты, или же люди, которые имеют стабильно высокий доход. Это удается сделать, если подходить к финансам ответственно.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

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Негативные убеждения о деньгах

Богатые люди никогда не думают о том, что деньги — это зло. В то же время многие из тех, кто имеет нестабильное финансовое положение, именно так и считают. Успешные люди любят деньги и не боятся об этом заявлять. Они знают, какое влияние имеет внутреннее мировоззрение на это, поэтому отдают предпочтение только позитивному мышлению. Действительно, само наличие денег не сделает вас счастливыми, но именно от финансового состояния зависят наши возможности.

Расстроенная девушка. Фото: Freepik

Потребительский долг

Успешные люди не берут вещи в долг. Они скорее отложат средства и купят это позже, чем подпишут невыгодную по процентам сделку. Ключевым вопросом также является то, будет ли эта инвестиция приносить деньги в будущем. Например, богатые люди покупают квартиру, чтобы сдавать ее в аренду. Так они заставляют деньги работать на себя и стабильно получают пассивный доход.

Оплата карточкой

Богатые люди предпочитают оплачивать услуги или товары наличными. Это связано с тем, что они наглядно видят сколько средств придется потратить на это. Действительно, наше подсознание работает так, что рассчитываться за крупные покупки картой легче. Тогда сумма не кажется большой или недостижимой. Попробуйте пользоваться наличными и вы удивитесь, как изменятся ваши приоритеты в расходах.

Напомним, ранее мы писали о том, какие женские имена притягивают деньги. Они всегда живут в достатке и не отказывают себе ни в чем.

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