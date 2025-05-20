Бізнесмен Джек Ма. Фото: Reuters

Китайський підприємець Джек Ма побудував бізнес, який став відомий у всьому світі. Підприємець розкрив секрети успіху та дав прості й дієві поради тим, хто прагне досягнути в житті більшого.

Про це пише Work.ua.

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Читайте більше, і все зміниться

Джек Ма переконаний, що читання може дуже розвинути людину та зробити її на голову вищою за інших. Ті, хто багато читає, більше розуміються на різних галузях промисловості. Це може бути корисним для будь-якої компанії. Крім того, ви станете цікавішим як співрозмовник. Виділяти на читання можна хоча б по 30 хвилин щовечора.

Беріть участь у різних проєктах

Використовуйте всі можливості. Якщо ваша компанія пропонує різні проєкти — долучіться. Або ж знайдіть щось поза роботою. Участь можна взяти навіть у волонтерських проєктах. Це дасть розуміння того, як застосовувати на практиці знання та отримати реальних клієнтів. Ви навчитеся виконувати все у зазначений термін та гарантовано отримаєте з цього користь.

Команда працює над проєктом. Фото: Pexels

Активно напрацьовуйте зв'язки

Розвиток кар'єри можуть прискорити зв'язки. Заводьте нові знайомства та прагніть розширити коло друзів. Це дозволить вам спілкуватися з розумними людьми та володіти інформацією й знаннями, які важко отримати. Крім того, знайомства допоможуть у пошуку потенційних партнерів чи клієнтів.

Почніть міняти життя вже сьогодні

Щовечора, коли ви приходите з роботи додому, приділіть час саморозвитку. Почніть змінювати життя з тієї точки відліку, де ви стоїте сьогодні, а не чекайте на кращі часи. Звісно, ви можете бути фізично й морально втомленими та через це відмовитись від прагнень до більшого, або ж маєте можливість стати розумнішою та сильнішою людиною. Вирішувати вам. Однак виділяйте хоча б годину в день для саморозвитку, і через рік ваша кар'єра та життя зміняться.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що допоможе вам досягнути успіху. Життя допоможуть змінити кілька простих звичок.

Також ми розповідали про те, які речі можуть зробити людину невдахою. Це стосується навіть успішних людей.