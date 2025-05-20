Успешным может стать каждый — самый богатый китаец рассказал, как это сделать

Бизнесмен Джек Ма. Фото: Reuters

Китайский предприниматель Джек Ма построил бизнес, который стал известен во всем мире. Предприниматель раскрыл секреты успеха и дал простые и действенные советы тем, кто стремится достичь в жизни большего.

Об этом пишет Work.ua.

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Читайте больше, и все изменится

Джек Ма убежден, что чтение может очень развить человека и сделать его на голову выше других. Те, кто много читает, больше разбираются в различных отраслях промышленности. Это может быть полезным для любой компании. Кроме того, вы станете интереснее как собеседник. Выделять на чтение можно хотя бы по 30 минут каждый вечер.

Участвуйте в различных проектах

Используйте все возможности. Если ваша компания предлагает различные проекты — присоединяйтесь. Или же найдите что-то вне работы. Участие можно принять даже в волонтерских проектах. Это даст понимание того, как применять на практике знания и получить реальных клиентов. Вы научитесь выполнять все в указанный срок и гарантированно получите от этого пользу.

Команда работает над проектом. Фото: Pexels

Активно нарабатывайте связи

Развитие карьеры могут ускорить связи. Заводите новые знакомства и стремитесь расширить круг друзей. Это позволит вам общаться с умными людьми и обладать информацией и знаниями, которые трудно получить. Кроме того, знакомства помогут в поиске потенциальных партнеров или клиентов.

Начните менять жизнь уже сегодня

Каждый вечер, когда вы приходите с работы домой, уделите время саморазвитию. Начните менять жизнь с той точки отсчета, где вы стоите сегодня, а не ждите лучших времен. Конечно, вы можете быть физически и морально уставшими и поэтому отказаться от стремлений к большему, или же есть возможность стать более умным и сильным человеком. Решать вам. Однако выделяйте хотя бы час в день для саморазвития и через год ваша карьера и жизнь изменятся.

Напомним, ранее мы писали о том, что поможет вам добиться успеха. Жизнь помогут изменить несколько простых привычек.

Также мы рассказывали о том, какие вещи могут сделать человека неудачником. Это касается даже успешных людей.