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Яка звичка перетворює будь-кого на невдаху — навіть успішних

28 квітня 2025 18:50
Ольга Верес - Редактор
Ольга Верес
Редактор
Звичка, яка робить з лідера невдаху — уникайте її
Жінка спілкується із психологом. Ілюстративне фото: Freepik
Ольга Верес - Редактор
Ольга Верес
Редактор

Існує звичка відкладати все на потім, яка викликає стрес та паніку серед людей, які її мають. Цю звичку називають прокрастинацією та мріють позбутися від неї.

Новини.LIVE розповідають, що таке прокрастинація та як боротися з нею.

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Прокрастинація — що це за звичка та які її ознаки

Отже, прокрастинація — це відкладання справ на потім. Зазвичай цієї звички важко позбутись. Крім того, вона може стати хронічною.

Прокрастинація спостерігається як серед дітей, так і серед дорослих. До прикладу, учень, який страждає на прокрастинацію, відкладатиме на потім вивчення довгого вірша. Водночас офісний працівник — постійно відкладатиме до останнього написання звіту. 

Як зазначає психологиня Наталія Велкова, серед ключових ознак прокрастинації — свідоме та несвідоме уникнення важливого завдання. Відтак, як пояснює психологиня, людина намагається зайняти себе чимось іншим: миє посуд, гортає соцмережі, вигадує всілякі відмовки та "термінові" справи, аби не виконувати важливе завдання.

Серед головних причин прокрастинації — страх провалу, запізнення чи засудження, сором за попередні невиконані завдання та перфекціонізм. Тобто людина прагне зробити ідеально — натомість нічого не робить.

"У такому разі людина опиняється у замкнутому колі прокрастинації та втрачає віру у можливість виконувати завдання вчасно", — пояснює психологиня. 

Варто зауважити, що якщо прокрастинація стає хронічною, досягти успіху у навчанні, на роботі чи стосунках стає дуже складно. Страждає репутація і самооцінка людини. Виникає загальна незадоволеність життям. 

Крім того, за словами психологині, рівень прокрастинації збільшується при тривожних розладах та депресії.

Як боротися з прокрастинацією 

Отже, аби позбавити звички відкладати все на потім, варто робити такі дії:

  • Розділяйте великі завдання на маленькі етапи, кожен із яких можна виконати за один раз.
  • Робочий день починайте з найнеприємніших завдань, щоб після них усі справи здавалися легкими. Можливий і протилежний підхід — спочатку робити легкі завдання, щоб підкріпити впевненість у собі.
  • Варто звести до мінімуму кількість відволікаючих чинників під час роботи чи навчання. Зокрема, відключіть месенджери, соцмережі.
  • Коли з'являється нове завдання, його потрібно детально обробити. Визначити, наскільки воно корисне, чи потрібно його виконувати. Як це зробити без поспіху. Продумайте, які складності можуть виникнути. Згадайте, як раніше справлялися зі схожими справами.

Раніше ми повідомляли про п'ять звичок, що руйнують самооцінку людини.

Крім того, ми писали про те, як залежність від соцмереж може спричинити зниження самооцінки.

психологія звички успіх шкідливі звички ментальне здоров’я
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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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