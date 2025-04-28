Звички, які непомітно руйнують самооцінку — відмовтесь від них

Засмучена дівчина. Фото: Freepik

Можливо, це здасться дивним, але найбільше самооцінку людини руйнує вона сама. Є речі, які багато хто з нас робить постійно, навіть не здогадуючись, що це підриває власну впевненість.

Новини.LIVE розповідають про п'ять звичок, які руйнують вашу самооцінку.

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Речі, які руйнують самооцінку

Порівняння себе з іншими

Перестаньте постійно проводити паралелі з іншими людьми, якщо хочете бути впевненим у собі. Часто це приносить тільки шкоду, адже на фоні інших знецінюється власна важливість.

Фокусування на своїх невдачах

Часто ми звертаємо увагу на власні помилки та недоліки, але варто змінити фокус у протилежний бік. Замість того, аби картати себе за невдачу, похваліть за досягнення. Це допоможе зберегти самооцінку.

Сумна дівчина. Фото: Freepik

Нерозуміння власних бажань та потреб

Зрозумійте себе — потреби, забаганки та почуття. Сфокусуйтесь на тому, що дійсно важливе для вас. Це допоможе знайти у собі впевненість й позбутись комплексів.

Бездіяльність й пасивність

Під лежачий камінь вода не тече, тож варто докладати зусиль, аби досягати чогось у житті. Саме досягнення дадуть змогу вам з гідністю оцінити себе.

Невміння відстоювати свої кордони

Аби ваша самооцінка, не була зруйнована, навчіться казати "ні". Якщо людина переступає ваші особисті кордони — наголосіть на цьому й припиніть таке ставлення до себе.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як залежність від соцмереж може спричинити зниження самооцінки.

Також ми розповідали про те, як подолати внутрішні бар'єри. Це допоможе підвищити самооцінку й зробити перший крок до справжніх змін.