Привычки, которые незаметно разрушают самооценку — откажитесь от них

Расстроенная девушка. Фото: Freepik

Возможно, это покажется странным, но больше всего самооценку человека разрушает он сам. Есть вещи, которые многие из нас делают постоянно, даже не догадываясь, что это подрывает собственную уверенность.

Новини.LIVE рассказывают о пяти привычках, которые разрушают вашу самооценку.

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Вещи, которые разрушают самооценку

Сравнение себя с другими

Перестаньте постоянно проводить параллели с другими людьми, если хотите быть уверенным в себе. Часто это приносит только вред, ведь на фоне других обесценивается собственная важность.

Фокусировка на своих неудачах

Часто мы обращаем внимание на собственные ошибки и недостатки, но стоит изменить фокус в противоположную сторону. Вместо того, чтобы корить себя за неудачу, похвалите за достижения. Это поможет сохранить самооценку.

Грустная девушка. Фото: Freepik

Непонимание собственных желаний и потребностей

Поймите себя — потребности, прихоти и чувства. Сфокусируйтесь на том, что действительно важно для вас. Это поможет обрести в себе уверенность и избавиться от комплексов.

Бездействие и пассивность

Под лежачий камень вода не течет, поэтому стоит прилагать усилия, чтобы достигать чего-то в жизни. Именно достижения позволят вам с достоинством оценить себя.

Неумение отстаивать свои границы

Чтобы ваша самооценка не была разрушена, научитесь говорить "нет". Если человек переступает ваши личные границы — подчеркните это и прекратите такое отношение к себе.

Напомним, ранее мы писали о том, как зависимость от соцсетей может привести к снижению самооценки.

Также мы рассказывали о том, как преодолеть внутренние барьеры. Это поможет повысить самооценку и сделать первый шаг к настоящим изменениям.