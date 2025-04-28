Соцсети

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Психология arrow Перестаньте это делать — пять привычек, разрушающих самооценку arrow

Перестаньте это делать — пять привычек, разрушающих самооценку

28 апреля 2025 06:33
Ольга Верес - Редактор
Ольга Верес
Редактор
Привычки, которые незаметно разрушают самооценку — откажитесь от них
Расстроенная девушка. Фото: Freepik
Ольга Верес - Редактор
Ольга Верес
Редактор

Возможно, это покажется странным, но больше всего самооценку человека разрушает он сам. Есть вещи, которые многие из нас делают постоянно, даже не догадываясь, что это подрывает собственную уверенность.

Новини.LIVE рассказывают о пяти привычках, которые разрушают вашу самооценку.

Реклама
Читайте также:

Вещи, которые разрушают самооценку

Сравнение себя с другими

Перестаньте постоянно проводить параллели с другими людьми, если хотите быть уверенным в себе. Часто это приносит только вред, ведь на фоне других обесценивается собственная важность.

Фокусировка на своих неудачах

Часто мы обращаем внимание на собственные ошибки и недостатки, но стоит изменить фокус в противоположную сторону. Вместо того, чтобы корить себя за неудачу, похвалите за достижения. Это поможет сохранить самооценку.

Ці речі руйнують вашу самооцінку
Грустная девушка. Фото: Freepik

Непонимание собственных желаний и потребностей

Поймите себя — потребности, прихоти и чувства. Сфокусируйтесь на том, что действительно важно для вас. Это поможет обрести в себе уверенность и избавиться от комплексов.

Бездействие и пассивность

Под лежачий камень вода не течет, поэтому стоит прилагать усилия, чтобы достигать чего-то в жизни. Именно достижения позволят вам с достоинством оценить себя.

Неумение отстаивать свои границы

Чтобы ваша самооценка не была разрушена, научитесь говорить "нет". Если человек переступает ваши личные границы — подчеркните это и прекратите такое отношение к себе.

Напомним, ранее мы писали о том, как зависимость от соцсетей может привести к снижению самооценки.

Также мы рассказывали о том, как преодолеть внутренние барьеры. Это поможет повысить самооценку и сделать первый шаг к настоящим изменениям.

психология советы интересные факты женская психология самооценка
Реклама

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

07:25 Трамп намекнул на готовность давить на Путина ради мира

07:15 Средняя зарплата в США — сколько можно зарабатывать в 2025

07:00 Более 500 грн за штамп — какая услуга подорожает для украинцев

06:50 История ленд-лиза для Украины — как возник и почему не действовал

06:45 Первые реакции Усика и Дюбуа на объявление реванша

Зеленский назвал гарантии безопасности для Украины вне блока НАТО - 80x80

Зеленский назвал гарантии безопасности для Украины вне блока НАТО

06:27 Идти в ТЦК необязательно — как оплатить штраф дистанционно

06:25 Апрельские заморозки — какая погода будет в Украине сегодня

06:00 Перевод денег с карты на карту — какие лимиты в 2025 году

05:23 Трамп считает Зеленского готовым к сделке и обратился к Путину

04:30 Нарушение учета — когда ТЦК и СП может подать иск в суд

07:25 Трамп намекнул на готовность давить на Путина ради мира

07:15 Средняя зарплата в США — сколько можно зарабатывать в 2025

07:00 Более 500 грн за штамп — какая услуга подорожает для украинцев

06:50 История ленд-лиза для Украины — как возник и почему не действовал

06:45 Первые реакции Усика и Дюбуа на объявление реванша

Зеленский назвал гарантии безопасности для Украины вне блока НАТО - 80x80

Зеленский назвал гарантии безопасности для Украины вне блока НАТО

06:27 Идти в ТЦК необязательно — как оплатить штраф дистанционно

06:25 Апрельские заморозки — какая погода будет в Украине сегодня

06:00 Перевод денег с карты на карту — какие лимиты в 2025 году

05:23 Трамп считает Зеленского готовым к сделке и обратился к Путину

04:30 Нарушение учета — когда ТЦК и СП может подать иск в суд

07:32 Отчисление из аспирантуры и изменения для студентов, — интервью

25 апреля

22:33 Посевная в Одесской области — будет ли Украина с зерном

06:33 Лекарства в аптеках подешевели на 27% — реакция одесситов

24 апреля

19:47 Цены в одесских магазинах — что подешевело после праздника

06:33 Экономические реалии — выиграет ли Украина от мирового кризиса

23 апреля

22:33 Курсовая турбулентность — что делать с долларом и евро

07:17 Насколько реально перемирие с Россией — что думают одесситы

22 апреля

22:33 Выборы во время войны в Украине — риски, угрозы и дилеммы

06:33 Перемирие Украины и РФ — как оно повлияет на ход войны

21 апреля

20:17 Тайная дипломатия США и РФ — есть ли место для Украины

Text

12:02 Российский оппозиционер Каспаров уверен, что США и РФ ведут тайные переговоры

9 ноября 2023
Text

10:00 H&M вернулся – в каких ТРЦ открылись магазины, какие впечатления покупателей и цены на одежду

6 февраля 2024
Text

15:00 Украинская неделя в Вашингтоне — итоги от Новини.LIVE

Text

17:00 Барабаш назвал количество гражданских, которые продолжают оставаться в Авдеевке

27 февраля 2024
Text

21:43 Эксперт объяснил намерения Кремля воевать с НАТО из-за слов Макрона

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

Мобилизация 50-60-летних в апреле 2025 — какие нюансы нужно знать

17 апреля 2025

На чем зарабатывают украинцы в Польше — самый популярный бизнес

22 апреля 2025

Строгие правила на границе — у кого могут отобрать валюту в 2025

18 апреля 2025

Сколько яиц должно быть в корзине на Пасху — символическая цифра

Почему белить деревья строго запрещено — должен знать каждый

19 апреля 2025

Люди с III группой инвалидности — какие льготы будут в мае

16 апреля 2025

Возвращение кнопочных телефонов — почему стоит перейти на них

17 апреля 2025

Германия выплатит украинцам до 20 тыс. евро — подробности

21 апреля 2025

Когда сажать кабачки и огурцы весной 2025 — лунный календарь

15 апреля 2025

Коммунальные долги — через сколько лет их могут списать