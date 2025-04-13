Чому деякі жінки не люблять компліменти — хто б міг подумати

Не всі люблять компліменти — кому небезпечно казати приємне
Жінкам завжди подобається слухати компліменти на свою адресу, особливо від коханих чоловіків. Однак є такий тип дівчат, яким навіть небезпечно говорити приємні слова.
Новини.LIVE пояснить, в чому причина і що з цим робити.
Чому деякі жінки не приймають компліментів
Часто жінкам важко приймати компліменти через їхню низьку самооцінку. Коли хвалять їхню зачіску, манікюр чи зовнішній вигляд загалом, вони часто можуть відповідати, що в цьому заслуга їхнього майстра чи стиліста. Однак ваша заслуга в цьому теж є, адже ви знайшли цього майстра, виділили на це час і самі обрали бажаний результат.
Крім того, такі жінки бачать у собі багато недоліків та вад, а коли їй роблять компліменти, то бачать образ цілком і ні на чому не акцентують уваги. Це може викликати ніяковість, оскільки людина почуває себе ніяково, опинившись в центрі уваги
Ще один тип жінок вважає, коли людина робить їм компліменти, то це просто лестощі. Тут вже варто замислитись, наскільки вам близька людина і чи ви їй довіряєте. Якщо це дійсно лестощі, ви маєте право ніяк не реагувати на сказане.
Психологи радять вміти сприймати похвалу і компліменти. Якщо з цим є труднощі, варто звернути увагу на ставлення самих до себе. Не забувайте, що ви особливі і у вас є безліч переваг.
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