Чому деякі жінки не люблять компліменти — хто б міг подумати

Красива дівчина. Фото: freepik

Жінкам завжди подобається слухати компліменти на свою адресу, особливо від коханих чоловіків. Однак є такий тип дівчат, яким навіть небезпечно говорити приємні слова.

Новини.LIVE пояснить, в чому причина і що з цим робити.

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Чому деякі жінки не приймають компліментів

Часто жінкам важко приймати компліменти через їхню низьку самооцінку. Коли хвалять їхню зачіску, манікюр чи зовнішній вигляд загалом, вони часто можуть відповідати, що в цьому заслуга їхнього майстра чи стиліста. Однак ваша заслуга в цьому теж є, адже ви знайшли цього майстра, виділили на це час і самі обрали бажаний результат.

Крім того, такі жінки бачать у собі багато недоліків та вад, а коли їй роблять компліменти, то бачать образ цілком і ні на чому не акцентують уваги. Це може викликати ніяковість, оскільки людина почуває себе ніяково, опинившись в центрі уваги

Красива жінка. Фото: freepik

Ще один тип жінок вважає, коли людина робить їм компліменти, то це просто лестощі. Тут вже варто замислитись, наскільки вам близька людина і чи ви їй довіряєте. Якщо це дійсно лестощі, ви маєте право ніяк не реагувати на сказане.

Психологи радять вміти сприймати похвалу і компліменти. Якщо з цим є труднощі, варто звернути увагу на ставлення самих до себе. Не забувайте, що ви особливі і у вас є безліч переваг.

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