Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Психологія arrow Які люди виснажують вас щодня — з ними не варто мати справу arrow

Які люди виснажують вас щодня — з ними не варто мати справу

6 квітня 2025 20:29
Тетяна Литвин - Редактор
Тетяна Литвин
Редактор
Найнебезпечніші типи людей — як їх виявити у своєму оточенні
Сварка у пари. Фото: freepik
Тетяна Литвин - Редактор
Тетяна Литвин
Редактор

Хоча б раз у житті ми усі стикаємося з маніпуляторами, які чинять на нас емоційний тиск та хочуть, аби ми підкорялися їхнім бажанням. Існують "червоні прапори" в їхній поведінці, які подають сигнали, що від таких людей варто тікати. 

Сертифікована психологиня Шеррі Кемпбелл розповіла для YourTango, як визначити, що перед вами маніпулятор. 

Реклама
Читайте також:

Головні ознаки маніпулятора

Влаштовують істерики

Маніпулятори завжди хочуть, аби всі їхні бажання та вимоги задовольняли. Як тільки цього не роблять, вони здіймають галас та істерики. Тоді від них "летять" словесні погрози, виправдання та необґрунтовані аргументи для виконання усіх забаганок. 

Головні ознаки маніпулятора
Сварка хлопця та дівчини. Фото: freepik

Вони егоїсти

Зазвичай маніпулятори дуже вперті, мають свою думку та навідріз відмовляються виконувати чиїсь прохання, хоча самі тільки цього й вимагають від інших. Також вони не знають, що таке співчуття чи справедливість, а в стосунках думають лише про себе. 

Приховують свою справжню сутність

Насправді досить важко зрозуміти реальні емоції та поведінку маніпуляторів, адже вони видають із себе милих та турботливих людей. Вони роблять це, аби "заманити" вас у стосунки. 

Різкі зміни настрою

Емоційні маніпулятори непередбачені тим, що зараз у них гарний та приємний настрій, а вже за п'ять хвилин він різко змінюється. Таким чином, ви залежні від його схвалення і чекаєте потрібного моменту, аби догодити йому.

Як розпізнати маніпулятора
Пара свариться. Фото: freepik

Вважають, що ніколи не помиляються

Дослідження Personality and Social Psychology Bulletin показали, що маніпулятори завжди вважають себе жертвами незалежно від ситуації. На їхню думку, вони ніколи не припускаються помилок та завжди праві. 

Спілкувати з маніпуляторами дуже складно, а будувати стосунки й поготів. Тому при знайомстві варто добре дізнатися людину, аби не втрапити в емоційну пастку.

Раніше ми писали, як поводяться люди, які не готові до стосунків

Також ми повідомляли, які фрази допоможуть поставити на місце зарозумілу людину

психологія маніпулятор маніпуляція психологія стосунків чоловіча психологія
Реклама

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

20:59 Графіки світла в Одесі — за яких умов можливі завтра відключення

20:48 Заморозки та сніг — прогноз погоди в Україні на завтра

20:40 Росія скинула авіабомби на громаду Харківщини — які наслідки

20:25 В Сумах пролунали вибухи — росіяни атакують місто

20:16 На Харківщині окупанти знищили школу, яку нещодавно відбудували

Благодійний фонд MK Foundation передав для 3-ї ОШБр 20 автівок - 80x80

Благодійний фонд MK Foundation передав для 3-ї ОШБр 20 автівок

20:08 У Міли Куніс вітальня майбутнього — вразить найвибагливіших

20:00 Яку категорію громадян не зможуть забронювати у квітні

19:53 Окупанти атакували Херсонщину — постраждали дві жінки

19:50 Папа Римський вперше виступив на публіці після хвороби — відео

19:39 Мешканці Ірпеня скаржаться на зупинку відбудови будинку — деталі

20:59 Графіки світла в Одесі — за яких умов можливі завтра відключення

20:48 Заморозки та сніг — прогноз погоди в Україні на завтра

20:40 Росія скинула авіабомби на громаду Харківщини — які наслідки

20:25 В Сумах пролунали вибухи — росіяни атакують місто

20:16 На Харківщині окупанти знищили школу, яку нещодавно відбудували

Благодійний фонд MK Foundation передав для 3-ї ОШБр 20 автівок - 80x80

Благодійний фонд MK Foundation передав для 3-ї ОШБр 20 автівок

20:08 У Міли Куніс вітальня майбутнього — вразить найвибагливіших

20:00 Яку категорію громадян не зможуть забронювати у квітні

19:53 Окупанти атакували Херсонщину — постраждали дві жінки

19:50 Папа Римський вперше виступив на публіці після хвороби — відео

19:39 Мешканці Ірпеня скаржаться на зупинку відбудови будинку — деталі

22:33 Гарантії безпеки для України — що думають про це одесити

18:33 Повноваження Труханова закінчуються — чи чекати на вибори в Одесі

07:01 НАТО виповнюється 76 років — коли та навіщо створили Альянс

06:34 Сигарети від 120 грн — одесити про підвищення цін на тютюн

3 квітня

22:33 Санкції США проти РФ, і чому Трамп часто згадує Одесу

2 квітня

22:33 Ціни одеського Привозу в квітні — що пропонують і чим дивують

1 квітня

22:33 Гумор в Одесі під час війни — як змінилися традиції та пам'ять

06:33 Як змінила війна гумористичні традиції Одеси — Борис Барський

29 березня

06:33 Українські фрукти — наскільки ціни будуть доступні цього року

28 березня

22:33 Одеса очима містян — від захоплення до критики

Text

12:02 Російський опозиціонер Каспаров впевнений, що США та РФ ведуть таємні переговори

9 листопада 2023
Text

10:00 H&M повернувся — у яких ТРЦ відкрились магазини, які враження покупців та ціни на одяг

6 лютого 2024
Text

15:00 Український тиждень у Вашингтоні — підсумки від Новини.LIVE

Text

17:00 Барабаш назвав кількість цивільних, які продовжують залишатися в Авдіївці

27 лютого 2024
Text

21:43 Експерт пояснив наміри Кремля воювати з НАТО через слова Макрона

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

Особливі банкноти — яких купюр євро краще позбутися у 2025

5 квітня 2025

Легальний виїзд за кордон — що загрожує тим, хто не повернувся

25 березня 2025

Непотрібний номінал — які купюри євро краще не зберігати

3 квітня 2025

Польща та Німеччина — чому українців можуть депортувати у квітні

31 березня 2025

Валюта у квартирі — де категорично не можна тримати долари і євро

4 квітня 2025

Новий тариф від Київстару — що коштує всього 50 грн на місяць

28 березня 2025

Пільги для УБД — на які щорічні виплати вони мають право

25 березня 2025

В Україні покращиться мобільний зв'язок — Рада підтримала закон

4 квітня 2025

Приречені купюри — які долари та євро заборонено обмінювати

28 березня 2025

В Київстарі з’явився новий бюджетний тариф — кому він підійде