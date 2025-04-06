Найнебезпечніші типи людей — як їх виявити у своєму оточенні

Сварка у пари. Фото: freepik

Хоча б раз у житті ми усі стикаємося з маніпуляторами, які чинять на нас емоційний тиск та хочуть, аби ми підкорялися їхнім бажанням. Існують "червоні прапори" в їхній поведінці, які подають сигнали, що від таких людей варто тікати.

Сертифікована психологиня Шеррі Кемпбелл розповіла для YourTango, як визначити, що перед вами маніпулятор.

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Влаштовують істерики

Маніпулятори завжди хочуть, аби всі їхні бажання та вимоги задовольняли. Як тільки цього не роблять, вони здіймають галас та істерики. Тоді від них "летять" словесні погрози, виправдання та необґрунтовані аргументи для виконання усіх забаганок.

Сварка хлопця та дівчини. Фото: freepik

Вони егоїсти

Зазвичай маніпулятори дуже вперті, мають свою думку та навідріз відмовляються виконувати чиїсь прохання, хоча самі тільки цього й вимагають від інших. Також вони не знають, що таке співчуття чи справедливість, а в стосунках думають лише про себе.

Приховують свою справжню сутність

Насправді досить важко зрозуміти реальні емоції та поведінку маніпуляторів, адже вони видають із себе милих та турботливих людей. Вони роблять це, аби "заманити" вас у стосунки.

Різкі зміни настрою

Емоційні маніпулятори непередбачені тим, що зараз у них гарний та приємний настрій, а вже за п'ять хвилин він різко змінюється. Таким чином, ви залежні від його схвалення і чекаєте потрібного моменту, аби догодити йому.

Пара свариться. Фото: freepik

Вважають, що ніколи не помиляються

Дослідження Personality and Social Psychology Bulletin показали, що маніпулятори завжди вважають себе жертвами незалежно від ситуації. На їхню думку, вони ніколи не припускаються помилок та завжди праві.

Спілкувати з маніпуляторами дуже складно, а будувати стосунки й поготів. Тому при знайомстві варто добре дізнатися людину, аби не втрапити в емоційну пастку.

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