Самые опасные типы людей – как их обнаружить в своем окружении

Какие люди истощают вас каждый день – с ними не стоит иметь дело
Хотя бы раз в жизни мы все сталкиваемся с манипуляторами, которые оказывают на нас эмоциональное давление и хотят, чтобы мы подчинялись их желаниям. Существуют "красные флаги" в их поведении, которые подают сигналы, что от таких людей стоит бежать.
Сертифицированный психолог Шерри Кэмпбелл рассказала для YourTango, как определить, что перед вами манипулятор.
Главные признаки манипулятора
Устраивают истерики
Манипуляторы всегда хотят, чтобы все их желания и требования удовлетворяли. Как только этого не делают, они поднимают шум и истерики. Тогда от них "летят" словесные угрозы, оправдания и необоснованные аргументы для выполнения всех прихотей.
Они эгоисты
Обычно манипуляторы очень упрямы, имеют свое мнение и наотрез отказываются выполнять чьи-то просьбы, хотя сами только этого и требуют от других. Также они не знают, что такое сострадание или справедливость, а в отношениях думают только о себе.
Скрывают свою истинную сущность
На самом деле довольно трудно понять реальные эмоции и поведение манипуляторов, ведь они выдают из себя милых и заботливых людей. Они делают это, чтобы "заманить" вас в отношения.
Резкие смены настроения
Эмоциональные манипуляторы непредсказуемы тем, что сейчас у них хорошее и приятное настроение, а уже через пять минут оно резко меняется. Таким образом вы зависимы от его одобрения и ждете нужного момента, чтобы угодить ему.
Считают, что никогда не ошибаются
Исследования Personality and Social Psychology Bulletin показали, что манипуляторы всегда считают себя жертвами независимо от ситуации. По их мнению, они никогда не допускают ошибок и всегда правы.
Общаться с манипуляторами очень сложно, а строить отношения и подавно. Поэтому при знакомстве стоит хорошо узнать человека, чтобы не попасть в эмоциональную ловушку.
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