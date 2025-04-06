Самые опасные типы людей – как их обнаружить в своем окружении

Сварка у пары. Фото: freepik

Хотя бы раз в жизни мы все сталкиваемся с манипуляторами, которые оказывают на нас эмоциональное давление и хотят, чтобы мы подчинялись их желаниям. Существуют "красные флаги" в их поведении, которые подают сигналы, что от таких людей стоит бежать.

Сертифицированный психолог Шерри Кэмпбелл рассказала для YourTango, как определить, что перед вами манипулятор.

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Устраивают истерики

Манипуляторы всегда хотят, чтобы все их желания и требования удовлетворяли. Как только этого не делают, они поднимают шум и истерики. Тогда от них "летят" словесные угрозы, оправдания и необоснованные аргументы для выполнения всех прихотей.

Ссора парня и девушки. Фото: freepik

Они эгоисты

Обычно манипуляторы очень упрямы, имеют свое мнение и наотрез отказываются выполнять чьи-то просьбы, хотя сами только этого и требуют от других. Также они не знают, что такое сострадание или справедливость, а в отношениях думают только о себе.

Скрывают свою истинную сущность

На самом деле довольно трудно понять реальные эмоции и поведение манипуляторов, ведь они выдают из себя милых и заботливых людей. Они делают это, чтобы "заманить" вас в отношения.

Резкие смены настроения

Эмоциональные манипуляторы непредсказуемы тем, что сейчас у них хорошее и приятное настроение, а уже через пять минут оно резко меняется. Таким образом вы зависимы от его одобрения и ждете нужного момента, чтобы угодить ему.

Пара ссорится. Фото: freepik

Считают, что никогда не ошибаются

Исследования Personality and Social Psychology Bulletin показали, что манипуляторы всегда считают себя жертвами независимо от ситуации. По их мнению, они никогда не допускают ошибок и всегда правы.

Общаться с манипуляторами очень сложно, а строить отношения и подавно. Поэтому при знакомстве стоит хорошо узнать человека, чтобы не попасть в эмоциональную ловушку.

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