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Какие люди истощают вас каждый день – с ними не стоит иметь дело

6 апреля 2025 20:29
Татьяна Литвин - Редактор
Татьяна Литвин
Редактор
Самые опасные типы людей – как их обнаружить в своем окружении
Сварка у пары. Фото: freepik
Татьяна Литвин - Редактор
Татьяна Литвин
Редактор

Хотя бы раз в жизни мы все сталкиваемся с манипуляторами, которые оказывают на нас эмоциональное давление и хотят, чтобы мы подчинялись их желаниям. Существуют "красные флаги" в их поведении, которые подают сигналы, что от таких людей стоит бежать.

Сертифицированный психолог Шерри Кэмпбелл рассказала для YourTango, как определить, что перед вами манипулятор.

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Главные признаки манипулятора

Устраивают истерики

Манипуляторы всегда хотят, чтобы все их желания и требования удовлетворяли. Как только этого не делают, они поднимают шум и истерики. Тогда от них "летят" словесные угрозы, оправдания и необоснованные аргументы для выполнения всех прихотей.

Головні ознаки маніпулятора
Ссора парня и девушки. Фото: freepik

Они эгоисты

Обычно манипуляторы очень упрямы, имеют свое мнение и наотрез отказываются выполнять чьи-то просьбы, хотя сами только этого и требуют от других. Также они не знают, что такое сострадание или справедливость, а в отношениях думают только о себе.

Скрывают свою истинную сущность

На самом деле довольно трудно понять реальные эмоции и поведение манипуляторов, ведь они выдают из себя милых и заботливых людей. Они делают это, чтобы "заманить" вас в отношения.

Резкие смены настроения

Эмоциональные манипуляторы непредсказуемы тем, что сейчас у них хорошее и приятное настроение, а уже через пять минут оно резко меняется. Таким образом вы зависимы от его одобрения и ждете нужного момента, чтобы угодить ему.

Як розпізнати маніпулятора
Пара ссорится. Фото: freepik

Считают, что никогда не ошибаются

Исследования Personality and Social Psychology Bulletin показали, что манипуляторы всегда считают себя жертвами независимо от ситуации. По их мнению, они никогда не допускают ошибок и всегда правы.

Общаться с манипуляторами очень сложно, а строить отношения и подавно. Поэтому при знакомстве стоит хорошо узнать человека, чтобы не попасть в эмоциональную ловушку.

Ранее мы писали, как ведут себя люди, которые не готовы к отношениям.

Также мы сообщали, какие фразы помогут поставить на место высокомерного человека.

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20:48 Заморозки и снег — прогноз погоды в Украине на завтра

20:40 РФ сбросила авиабомбы на громаду Харьковщины — какие последствия

Благотворительный фонд MK Foundation передал для 3-й ОШБр 20 авто - 80x80

Благотворительный фонд MK Foundation передал для 3-й ОШБр 20 авто

20:25 В Сумах прогремели взрывы — россияне атакуют город

20:16 На Харьковщине РФ уничтожила школу, которую недавно отстроили

20:08 У Милы Кунис гостиная будущего — поразит самых требовательных

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