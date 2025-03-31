Як поставити зарозумілу людину на місце — топ-5 фраз, що працюють

Зарозумілий хлопець. Фото: freepik

Не рідко трапляється так, що розмова з людиною виходить з-під контролю, адже співрозмовник тисне і щось вимагає. Зарозумілі люди вважають, що можуть когось принизити і часто хочуть, аби всі виконували їхні забаганки.

Новини.LIVE зібрали найефективніші фрази, які допоможуть відстояти свою честь та позицію у складній розмові.

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Що сказати зарозумілій людині

Дякую за твою думку, але я зроблю по-своєму

Це чітко дає зрозуміти, що вас не цікавить чужий осуд чи нав’язані поради. Дайте зарозумілій особистості зрозуміти, що не всі у цьому світі поділяють її погляди.

Токсичний діалог між жінками. Фото: freepik

На підтвердження цього можу навести приклад/так говорив (тут варто посилатися на особу, чия думка авторитетна у суспільстві)

Таким чином ви покажете, що цікавитесь певною темою і відомі люди, які до цього дотичні, робили експертні заяви з цього приводу.

Для мене це важливіше, аніж те, про що говориш ти

Ви чітко розставите свої пріоритети та покажете, що вам важливо. Зовсім необов'язково слухати нав'язливі балачки зарозумілої людини.

Була ситуація, коли саме це призвело до протилежного результату

Коли вас в чомусь намагаються переконати, а ви впевнені, що це не найкращий для вас варіант, варто сказати цю фразу. Для кращого результату можна розповісти про випадок, який довів протилежне того, що каже ваш зарозумілий співрозмовник.

Сварка між співрозмовниками

А ти сам віриш в те, про що говориш?

Ідеальний варіант, якщо хочете спокійно припинити розмову, не даючи опоненту задоволення від конфлікту.

Можна використовувати ці шаблонні відповіді за потреби, адаптуючи їх під ситуацію. Головне — обрати доречну фразу, додати конкретний приклад і дати впевнену, чітку та лаконічну відповідь. Крім того, обов'язково потрібно говорити спокійно та без зайвих емоцій.

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