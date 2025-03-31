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Як поставити на місце зарозумілу людину — фрази, які допоможуть

31 березня 2025 11:45
Тетяна Литвин - Редактор
Тетяна Литвин
Редактор
Як поставити зарозумілу людину на місце — топ-5 фраз, що працюють
Зарозумілий хлопець. Фото: freepik
Тетяна Литвин - Редактор
Тетяна Литвин
Редактор

Не рідко трапляється так, що розмова з людиною виходить з-під контролю, адже співрозмовник тисне і щось вимагає. Зарозумілі люди вважають, що можуть когось принизити і часто хочуть, аби всі виконували їхні забаганки. 

Новини.LIVE зібрали найефективніші фрази, які допоможуть відстояти свою честь та позицію у складній розмові.

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Що сказати зарозумілій людині

Дякую за твою думку, але я зроблю по-своєму

Це чітко дає зрозуміти, що вас не цікавить чужий осуд чи нав’язані поради. Дайте зарозумілій особистості зрозуміти, що не всі у цьому світі поділяють її погляди.

Що сказати зарозумілій людині
Токсичний діалог між жінками. Фото: freepik

На підтвердження цього можу навести приклад/так говорив (тут варто посилатися на особу, чия думка авторитетна у суспільстві)

Таким чином ви покажете, що цікавитесь певною темою і відомі люди, які до цього дотичні, робили експертні заяви з цього приводу.

Для мене це важливіше, аніж те, про що говориш ти

Ви чітко розставите свої пріоритети та покажете, що вам важливо. Зовсім необов'язково слухати нав'язливі балачки зарозумілої людини.

Була ситуація, коли саме це призвело до протилежного результату

Коли вас в чомусь намагаються переконати, а ви впевнені, що це не найкращий для вас варіант, варто сказати цю фразу. Для кращого результату можна розповісти про випадок, який довів протилежне того, що каже ваш зарозумілий співрозмовник. 

Як поставити на місце зарозумілу людину
Сварка між співрозмовниками

А ти сам віриш в те, про що говориш?

Ідеальний варіант, якщо хочете спокійно припинити розмову, не даючи опоненту задоволення від конфлікту.

Можна використовувати ці шаблонні відповіді за потреби, адаптуючи їх під ситуацію. Головне — обрати доречну фразу, додати конкретний приклад і дати впевнену, чітку та лаконічну відповідь. Крім того, обов'язково потрібно говорити спокійно  та без зайвих емоцій.

Раніше ми писали, як у своєму партнері можна розпізнати нарциса.

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Благодійний фонд MK Foundation передав для 3-ї ОШБр 20 автівок - 80x80

Благодійний фонд MK Foundation передав для 3-ї ОШБр 20 автівок

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