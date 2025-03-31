Как поставить высокомерного человека на место — топ-5 фраз, которые работают

Высокомерный парень. Фото: freepik

Нередко случается так, что разговор с человеком выходит из-под контроля, ведь собеседник давит и что-то требует. Высокомерные люди считают, что могут кого-то унизить и часто хотят, чтобы все выполняли их прихоти.

Новини.LIVE собрали самые эффективные фразы, которые помогут отстоять свою честь и позицию в сложном разговоре.

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Что сказать высокомерному человеку

Спасибо за твое мнение, но я сделаю по-своему

Это четко дает понять, что вас не интересует чужое осуждение или навязанные советы. Дайте высокомерной личности понять, что не все в этом мире разделяют ее взгляды.

Токсичный диалог между женщинами. Фото: freepik

В подтверждение этого могу привести пример/так говорил (здесь стоит ссылаться на лицо, чье мнение авторитетно в обществе)

Таким образом вы покажете, что интересуетесь определенной темой и известные люди, которые к этому имеют отношение, делали экспертные заявления по этому поводу.

Для меня это важнее, чем то, о чем говоришь ты

Вы четко расставите свои приоритеты и покажете, что вам важно. Совсем необязательно слушать навязчивую болтовню высокомерного человека.

Была ситуация, когда именно это привело к противоположному результату

Когда вас в чем-то пытаются убедить, а вы уверены, что это не лучший для вас вариант, стоит сказать эту фразу. Для лучшего результата можно рассказать о случае, который доказал противоположное тому, что говорит ваш высокомерный собеседник.

Ссора между собеседниками

А ты сам веришь в то, о чем говоришь?

Идеальный вариант, если хотите спокойно прекратить разговор, не давая оппоненту удовольствия от конфликта.

Можно использовать эти шаблонные ответы при необходимости, адаптируя их под ситуацию. Главное — выбрать уместную фразу, добавить конкретный пример и дать уверенный, четкий и лаконичный ответ. Кроме того, обязательно нужно говорить спокойно и без лишних эмоций.

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