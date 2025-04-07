Простий спосіб розслабитися за 5 хвилин — ідеально на вечір

Дівчина слухає музику. Фото: freepik

У сучасному світі майже ніхто не обходиться без музики. На вулиці кожен другий йде у навушниках, де лунають улюблені композиції. Однак музику можна використовувати не лише для розваг, вона також ідеально справляється зі стресом та допомагає розслабитись наприкінці важкого робочого дня.

Новини.LIVE розповість, чому корисно слухати музику.

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Покращує настрій

Якщо людина слухатиме веселу або зворушливу музику, у неї зменшиться відчуття тривоги та стресу. Натомість вона відчує спокій, розслабленість та почуття щастя. Фахівці пояснюють це тим, що музика стимулює вивільнення дофаміну та серотоніну — це нейромедіатори, які пов'язані з відчуттям задоволення та благополуччя.

Дівчина слухає музику в навушниках. Фото: freepik

Покращує пам'ять

Низка досліджень показала, що прослуховування музики покращує пам'ять, когнітивні здібності та просторові міркування. Крім того, це покращує концентрацію, а це корисно для школярів та людей з віковими когнітивними порушеннями.

Покращує сон і знижує біль

Дослідники з'ясували, що музика — потужне знеболювальне. Якщо пацієнти слухають її під час операцій, пологів чи на інших болісних процедурах, це значно зменшує потребу знеболювальних препаратів. Крім того, музика позитивно впливає на сон. Вона полегшує засинання та робить сон глибшим та відновчим.

Дівчина в навушниках. Фото: freepik

Як з'ясувалось, прослуховування музики має багато переваг — як очевидних, так і прихованих. Вона залучає емоційні та інтелектуальні центри мозку, позитивно впливає на людей та допомагає почуватися краще. Головне — підібрати свій жанр та насолоджуватися.

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