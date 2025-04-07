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Швидкий спосіб розслабитись наприкінці дня — працює на кожному

7 квітня 2025 21:50
Тетяна Литвин - Редактор
Тетяна Литвин
Редактор
Простий спосіб розслабитися за 5 хвилин — ідеально на вечір
Дівчина слухає музику. Фото: freepik
Тетяна Литвин - Редактор
Тетяна Литвин
Редактор

У сучасному світі майже ніхто не обходиться без музики. На вулиці кожен другий йде у навушниках, де лунають улюблені композиції. Однак музику можна використовувати не лише для розваг, вона також ідеально справляється зі стресом та допомагає розслабитись наприкінці важкого робочого дня. 

Новини.LIVE розповість, чому корисно слухати музику.

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Як музика впливає на організм

Покращує настрій

Якщо людина слухатиме веселу або зворушливу музику, у неї зменшиться відчуття тривоги та стресу. Натомість вона відчує спокій, розслабленість та почуття щастя. Фахівці пояснюють це тим, що музика стимулює вивільнення дофаміну та серотоніну — це нейромедіатори, які пов'язані з відчуттям задоволення та благополуччя. 

Як музика впливає на організм
Дівчина слухає музику в навушниках. Фото: freepik

Покращує пам'ять

Низка досліджень показала, що прослуховування музики покращує пам'ять, когнітивні здібності та просторові міркування. Крім того, це покращує концентрацію, а це корисно для школярів та людей з віковими когнітивними порушеннями. 

Покращує сон і знижує біль

Дослідники з'ясували, що музика — потужне знеболювальне. Якщо пацієнти слухають її під час операцій, пологів чи на інших болісних процедурах, це значно зменшує потребу знеболювальних препаратів. Крім того, музика позитивно впливає на сон. Вона полегшує засинання та робить сон глибшим та відновчим. 

Чому корисно слухати музику
Дівчина в навушниках. Фото: freepik

Як з'ясувалось, прослуховування музики має багато переваг — як очевидних, так і прихованих. Вона залучає емоційні та інтелектуальні центри мозку, позитивно впливає на людей та допомагає почуватися краще. Головне — підібрати свій жанр та насолоджуватися. 

Раніше ми писали, які українські композиції зараз в топі і їх модно слухати. 

Також ми повідомляли, що своїми методами, як боротись зі стресом поділилась відома ведуча. Її лайфхаки виявились дуже дієвими. 

музика психологія стрес цікаві факти настрій жіноча психологія
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21:37 Полісся завдяки пенальті врятувалося в грі з Карпатами

Благодійний фонд MK Foundation передав для 3-ї ОШБр 20 автівок - 80x80

Благодійний фонд MK Foundation передав для 3-ї ОШБр 20 автівок

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