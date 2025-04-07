Простой способ расслабиться за 5 минут — идеально на вечер

Девушка слушает музыку. Фото: freepik

В современном мире почти никто не обходится без музыки. На улице каждый второй идет в наушниках, где звучат любимые композиции. Однако, музыку можно использовать не только для развлечений, она также идеально справляется со стрессом и помогает расслабиться в конце тяжелого рабочего дня.

Новини.LIVE расскажет, почему полезно слушать музыку.

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Улучшает настроение

Если человек будет слушать веселую или трогательную музыку, у него уменьшится чувство тревоги и стресса. Вместо этого он почувствует спокойствие, расслабленность и чувство счастья. Специалисты объясняют это тем, что музыка стимулирует высвобождение дофамина и серотонина — это нейромедиаторы, которые связаны с ощущением удовольствия и благополучия.

Девушка слушает музыку в наушниках. Фото: freepik

Улучшает память

Ряд исследований показал, что прослушивание музыки улучшает память, когнитивные способности и пространственные рассуждения. Кроме того, это улучшает концентрацию, а это полезно для школьников и людей с возрастными когнитивными нарушениями.

Улучшает сон и снижает боль

Исследователи выяснили, что музыка — мощное обезболивающее. Если пациенты слушают ее во время операций, родов или на других болезненных процедурах, это значительно уменьшает потребность в обезболивающих препаратах. Кроме того, музыка положительно влияет на сон. Она облегчает засыпание и делает сон более глубоким и восстанавливающим.

Девушка в наушниках. Фото: freepik

Как выяснилось, прослушивание музыки имеет много преимуществ — как очевидных, так и скрытых. Она задействует эмоциональные и интеллектуальные центры мозга, положительно влияет на людей и помогает чувствовать себя лучше. Главное — подобрать свой жанр и наслаждаться.

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