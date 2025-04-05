Найпопулярніші пісні в Україні — їх слухають усі

Дівчина слухає музику. Фото: freepik

В Україні зараз в тренді майже всі музичні напрямки та жанри. Однак найулюбленішими стилями українців є електронна музика, рок, хіп-хоп та поп. Переглядаючи список популярних композицій, ви будете приємно вражені.

Новини.LIVE розповість про це детальніше.

Реклама

Читайте також:

Найпопулярніші композиції в Україні 2025

Відомий стримінговий сервіс YouTube визначив найпопулярніші пісні в Україні за останній тиждень. Довгий час в українських чартах лідирував російський репер Моргенштерн і його не могли витіснити, проте за останні сім днів у топ-10 пісень немає виконавців з РФ.

Найпопулярнішою піснею стала композиція Іллі Парфенюка, він же Parfeniuk, "Врубай". Зараз на платформі YouTube кліп до пісні набрав понад 45 млн переглядів та 170 тисяч вподобайок.

На другій сходинці пісня Paashee "Тебе це не стосується". Офіційна вона вийшла лише місяць тому, проте на YouTube кліп до неї переглянули вже майже 3 млн людей.

А третє місце зайняла Тоня Матвієнко з композицією "Кульбаби".

Загалом, список топ-10 хітів в Україні має такий вигляд:

Parfeniuk — "Врубай";

Paashee — "Тебе це не стосується";

Тоня Матвієнко — "Кульбаби";

Alena Omargalieva — "Твоя";

TVORCHI — "Мила моя";

Domiy — "Нагадай";

Lady Gaga — Abracadabra;

Артем Пивоваров — "Барабан";

Chico, Qatoshi і paashee — "Акація";

Misha Miller і Alex Velea — Bam Bam.

ТОП-10 пісень в Україні за останній тиждень. Фото: скриншот

Ці найпопулярніші композиції української музики відображають сучасні тенденції музичного ринку в нашій країні. Не може не тішити й те, що серед цього списку жодної російськомовної пісні. Проте в рейтингу топ-100 вони, на жаль, присутні.

Раніше ми писали, що ресторани пропонують новий тренд, який дуже дивує.

Також ми повідомляли, що Надія Дорофєєва захопила фанів незвичним фото у хутрі та леопарді.