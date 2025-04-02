Новий ресторанний тренд 2025 року — не всім він сподобається

Дівчина в ресторані. Фото: Freepik

А ви коли востаннє дозволяли собі пообідати наодинці — без поспіху, без розмов, лише ви й смачна страва? Якщо ще не пробували, саме час дізнатися про новий тренд, який набирає обертів — solo dining, тобто обіди в ресторані наодинці.

Новини.LIVE розповість про це детальніше.

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Ще торік про нього багато говорили, а у 2025-му все більше ресторанів підтримують цю ідею. З’являються дегустаційні сети, спеціально розроблені для однієї людини, а інтер’єри змінюються — стає більше столиків для одного гостя, більше затишку й тиші.

Дівчина їсть салат. Фото: Freepik

Цей формат обирають не тому, що нема з ким піти. Його обирають ті, хто хоче насамперед насолодитися смаком, а не розмовами. Хто любить розглядати деталі інтер’єру, слухати фонову музику, а не підлаштовуватися під ритм компанії. І так приємно, коли можна замовити улюблений десерт — і ніхто не судить поглядом.

Обід наодинці — це спосіб перевести подих, зібратись з думками, просто побути наодинці з собою. І навіть не зовсім наодинці, якщо смартфон поряд — завжди є компанія: улюблений плейлист, новини, чи щось цікаве в соцмережах.

Дівчина їсть на самоті. Фото: Freepik

Тенденція solo dining, або обідів наодинці, стрімко набирає популярності в усьому світі. Згідно з даними OpenTable, за останні два роки кількість бронювань для одного гостя в ресторанах США зросла на 29%. У Великій Британії цей показник збільшився на 14% за рік, а в Німеччині — на 18%. Таким чином, обіди наодинці стають не лише нормою, а й відображенням сучасного способу життя, де цінується особистий комфорт та незалежність.

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