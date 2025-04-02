Новый ресторанный тренд 2025 года — не всем он понравится

Девушка в ресторане. Фото: Freepik

А вы когда в последний раз позволяли себе пообедать в одиночестве — без спешки, без разговоров, только вы и вкусное блюдо? Если еще не пробовали, самое время узнать о новом тренде, который набирает обороты — solo dining, то есть обеды в ресторане наедине.

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Почему этот ресторанный тренд набирает популярность

Еще в прошлом году о нем много говорили, а в 2025-м все больше ресторанов поддерживают эту идею. Появляются дегустационные сеты, специально разработанные для одного человека, а интерьеры меняются — становится больше столиков для одного гостя, больше уюта и тишины.

Девушка ест салат. Фото: Freepik

Этот формат выбирают не потому, что не с кем пойти. Его выбирают те, кто хочет прежде всего насладиться вкусом, а не разговорами. Кто любит рассматривать детали интерьера, слушать фоновую музыку, а не подстраиваться под ритм компании. И так приятно, когда можно заказать любимый десерт — и никто не судит взглядом.

Обед наедине — это способ перевести дыхание, собраться с мыслями, просто побыть наедине с собой. И даже не совсем наедине, если смартфон рядом — всегда есть компания: любимый плейлист, новости, или что-то интересное в соцсетях.

Девушка ест в одиночестве. Фото: Freepik

Тенденция solo dining, или обедов в одиночестве, стремительно набирает популярность во всем мире. Согласно данным OpenTable, за последние два года количество бронирований для одного гостя в ресторанах США выросло на 29%. В Великобритании этот показатель увеличился на 14% за год, а в Германии — на 18%. Таким образом, обеды наедине становятся не только нормой, но и отражением современного образа жизни, где ценится личный комфорт и независимость.

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