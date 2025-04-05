Самые популярные песни в Украине — их слушают все

Девушка слушает музыку. Фото: freepik

В Украине сейчас в тренде почти все музыкальные направления и жанры. Однако любимыми стилями украинцев является электронная музыка, рок, хип-хоп и поп. Просматривая список самых популярных композиций, вы будете приятно удивлены.

Новини.LIVE расскажет об этом подробнее.

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Самые популярные композиции в Украине 2025 года

Известный стриминговый сервис YouTube определил самые популярные песни в Украине за последнюю неделю. Долгое время в украинских чартах лидировал российский рэпер Моргенштерн и его не могли вытеснить, однако за последние семь дней в топ-10 песен нет исполнителей из РФ.

Самой популярной песней стала композиция Ильи Парфенюка, он же Parfeniuk, "Врубай". Сейчас на платформе YouTube клип к песне набрал более 45 млн просмотров и 170 тысяч лайков.

На второй строчке песня Paashee "Тебе це не стосується". Официальная она вышла всего месяц назад, однако на YouTube клип к ней посмотрели уже почти 3 млн человек.

А третье место заняла Тоня Матвиенко с композицией "Кульбаби".

В общем, список топ-10 хитов в Украине выглядит следующим образом:

Parfeniuk — "Врубай";

Paashee — "Тебя це не стосується";

Тоня Матвиенко — "Кульбаби";

Alena Omargalieva — "Твоя";

TVORCHI — "Милая моя";

Domiy — "Нагадай";

Lady Gaga — Abracadabra;

Артем Пивоваров — "Барабан";

Chico, Qatoshi и paashee — "Акація";

Misha Miller и Alex Velea — "Bam Bam".

ТОП-10 песен в Украине за последнюю неделю. Фото: скриншот

Эти самые популярные композиции украинской музыки отражают современные тенденции музыкального рынка в нашей стране. Не может не радовать и то, что среди этого списка ни одной русскоязычной песни. Однако в рейтинге топ-100 они, к сожалению, присутствуют.

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