Самые популярные песни в Украине — их слушают все

Что сейчас модно слушать — топовые украинские композиции
В Украине сейчас в тренде почти все музыкальные направления и жанры. Однако любимыми стилями украинцев является электронная музыка, рок, хип-хоп и поп. Просматривая список самых популярных композиций, вы будете приятно удивлены.
Новини.LIVE расскажет об этом подробнее.
Самые популярные композиции в Украине 2025 года
Известный стриминговый сервис YouTube определил самые популярные песни в Украине за последнюю неделю. Долгое время в украинских чартах лидировал российский рэпер Моргенштерн и его не могли вытеснить, однако за последние семь дней в топ-10 песен нет исполнителей из РФ.
Самой популярной песней стала композиция Ильи Парфенюка, он же Parfeniuk, "Врубай". Сейчас на платформе YouTube клип к песне набрал более 45 млн просмотров и 170 тысяч лайков.
На второй строчке песня Paashee "Тебе це не стосується". Официальная она вышла всего месяц назад, однако на YouTube клип к ней посмотрели уже почти 3 млн человек.
А третье место заняла Тоня Матвиенко с композицией "Кульбаби".
В общем, список топ-10 хитов в Украине выглядит следующим образом:
- Parfeniuk — "Врубай";
- Paashee — "Тебя це не стосується";
- Тоня Матвиенко — "Кульбаби";
- Alena Omargalieva — "Твоя";
- TVORCHI — "Милая моя";
- Domiy — "Нагадай";
- Lady Gaga — Abracadabra;
- Артем Пивоваров — "Барабан";
- Chico, Qatoshi и paashee — "Акація";
- Misha Miller и Alex Velea — "Bam Bam".
Эти самые популярные композиции украинской музыки отражают современные тенденции музыкального рынка в нашей стране. Не может не радовать и то, что среди этого списка ни одной русскоязычной песни. Однако в рейтинге топ-100 они, к сожалению, присутствуют.
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