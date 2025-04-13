Почему некоторые женщины не любят комплименты — кто бы мог подумать

Красивая девушка. Фото: freepik

Женщинам всегда нравится слушать комплименты в свой адрес, особенно от любимых мужчин. Однако есть такой тип девушек, которым даже опасно говорить приятные слова.

Новини.LIVE объяснит в чем причина и что с этим делать.

Реклама

Читайте также:

Почему некоторые женщины не принимают комплиментов

Часто женщинам трудно принимать комплименты из-за их низкой самооценки. Когда хвалят их прическу, маникюр или внешний вид в целом, они часто могут отвечать, что в этом заслуга их мастера или стилиста. Однако ваша заслуга в этом тоже есть, ведь вы нашли этого мастера, выделили на это время и сами выбрали желаемый результат.

Кроме того, такие женщины видят в себе много недостатков и изъянов, а когда ей делают комплименты, то видят образ целиком и ни на чем не акцентируют внимания. Это может вызвать неловкость, поскольку человек чувствует себя неловко, оказавшись в центре внимания.

Красивая женщина. Фото: freepik

Еще один тип женщин считает, когда человек делает им комплименты, то это просто лесть. Здесь уже стоит задуматься, насколько вам близок человек и доверяете ли вы ему. Если это действительно лесть, вы имеете право никак не реагировать на сказанное.

Психологи советуют уметь воспринимать похвалу и комплименты. Если с этим есть трудности, стоит обратить внимание на отношение самих к себе. Не забывайте, что вы особенные и у вас есть множество преимуществ.

Ранее мы писали, какой способ поможет расслабиться в конце дня.

Также мы сообщали, какие люди истощают вас ежедневно и что с этим делать.