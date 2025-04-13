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Не все любят комплименты — кому опасно говорить приятное

13 апреля 2025 07:25
Татьяна Литвин - Редактор
Татьяна Литвин
Редактор
Почему некоторые женщины не любят комплименты — кто бы мог подумать
Красивая девушка. Фото: freepik
Татьяна Литвин - Редактор
Татьяна Литвин
Редактор

Женщинам всегда нравится слушать комплименты в свой адрес, особенно от любимых мужчин. Однако есть такой тип девушек, которым даже опасно говорить приятные слова.

Новини.LIVE объяснит в чем причина и что с этим делать.

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Почему некоторые женщины не принимают комплиментов

Часто женщинам трудно принимать комплименты из-за их низкой самооценки. Когда хвалят их прическу, маникюр или внешний вид в целом, они часто могут отвечать, что в этом заслуга их мастера или стилиста. Однако ваша заслуга в этом тоже есть, ведь вы нашли этого мастера, выделили на это время и сами выбрали желаемый результат.

Кроме того, такие женщины видят в себе много недостатков и изъянов, а когда ей делают комплименты, то видят образ целиком и ни на чем не акцентируют внимания. Это может вызвать неловкость, поскольку человек чувствует себя неловко, оказавшись в центре внимания. 

Чому деякі жінки не приймають компліментів
Красивая женщина. Фото: freepik

Еще один тип женщин считает, когда человек делает им комплименты, то это просто лесть. Здесь уже стоит задуматься, насколько вам близок человек и доверяете ли вы ему. Если это действительно лесть, вы имеете право никак не реагировать на сказанное.

Психологи советуют уметь воспринимать похвалу и комплименты. Если с этим есть трудности, стоит обратить внимание на отношение самих к себе. Не забывайте, что вы особенные и у вас есть множество преимуществ.

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07:01 Клиента ПриватБанка лишили 13,5 тыс. грн — что случилось

06:56 Apple спасается от пошлин Трампа — где будут собирать iPhone

Благотворительный фонд MK Foundation передал для 3-й ОШБр 20 авто - 80x80

Благотворительный фонд MK Foundation передал для 3-й ОШБр 20 авто

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06:30 Сеют в экстремальных условиях — потеряют ли аграрии урожай 2025

06:27 Несвоевременная выплата денег в ВСУ — как их получить

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