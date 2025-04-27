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Емоційний шопінг — як навчитись не витрачати зарплату за вечір

27 квітня 2025 19:19
Ольга Верес - Редактор
Ольга Верес
Редактор
Як перестати робити імпульсивні покупки — дієві методи для всіх
Дівчина з новими покупками. Фото: Freepik
Ольга Верес - Редактор
Ольга Верес
Редактор

Іноді емоції людини впливають на її споживчу поведінку. Так, коли у нас стрес, ми часто хочемо скупити все та не контролюємо витрати. Є кілька дієвих методів, які допоможуть уникнути імпульсивних покупок та збережуть ваші гроші.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

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Як уникнути емоційних покупок

Коли людина "голодна" на позитивні емоції, вона часто схильна до імпульсивних покупок. Це дає змогу отримати швидке задоволення. Та й маркетологи працюють так, щоб стимулювати емоційні покупки. Для цього наголошують на обмеженій кількості товару, наприклад.

Контролювати імпульсивні покупки допоможе планування витрат. Для цього складіть список необхідних продуктів чи речей та купуйте лише те, що вам дійсно потрібно.

Як уникнути емоційних покупок
Дівчина тримає пакети в руках. Фото: Freepik

Аналізуйте акційні товари та знижки. Часто маркетологи маніпулюють цим, змушуючи людину думати, що вона економить. Важливо розуміти, чи дійсно вам потрібна ця річ та тверезо оцінювати вартість. 

Відкладіть рішення хоча б на добу. Простими словами, "переспіть" з думкою про товар, який ви побачили. Оцініть її важливість вже наступного ранку.

Спробуйте проаналізувати, що саме ви відчуваєте під час покупки. Запитайте себе, чи є серед цих емоцій заздрість, страх, радість. Можливо, вам нав'язали думку про необхідність інфлюенсери чи друзі, а вас взагалі це не цікавить? 

Поставте ліміт на емоційні покупки. Визначте щомісячний бюджет, який ви готові на це витратити та намагайтеся його не перевищувати. Це дозволить тримати баланс між раціональністю та задоволенням.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як рівень заробітку впливає на самооцінку людини. Гроші значать більше, ніж ви думали.

Також ми розповідали про те, як зробити своє життя щасливішим. Є кілька звичок, які з цим допоможуть.

психологія гроші поради стрес покупки емоції
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