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Мозок в стресі, коли нас кидають — ось що з ним стається

12 квітня 2025 07:25
Тетяна Литвин - Редактор
Тетяна Литвин
Редактор
Як пережити втрату кохання — мозок страждає першим
Пара розійшлась. Фото: freepik
Тетяна Литвин - Редактор
Тетяна Литвин
Редактор

Закінчення стосунків — це завжди болючий момент в житті будь-якої людини. Для того, аби бути в ресурсі та продовжити життя далі, може знадобитися чимало часу.

Новини.LIVE розповість, що відбувається з нашим мозком під час розриву стосунків.

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Біль та смуток

Розрив стосунків спричиняє в мигдалині сплеск активності. Ця частина мозку регулює емоції та пов'язує їх зі спогадами. Таким чином біль розриву стає інтенсивнішим і людина відчуває смуток, горе та водночас гнів. 

Не зможете ухвалювати раціональні рішення

Після розриву префронтальна кора головного мозку, яка відповідає за прийняття рішень та раціональне мислення, відчуває зниження активності. Як результат, це заважає чітко мислити. Крім того, ситуація ускладнюється неможливістю регулювати свої емоції. Своєю чергою, це може призвести до імпульсивного ухвалення рішень. 

Як розрив стосунків впливає на мозок
Розрив стосунків між хлопцем та дівчиною. Фото: freepik

Зміна рівня гормонів

В стані стресу організм виділяє багато хімічних речовин. Проте в таких випадках дофамін, окситоцин чи кортизол можуть зазнати значних змін. Це призведе до зниження почуття задоволення, відчуття самотності та збільшить рівень тривожності. Також це може вплинути на поведінку та настрій людини.

Розрив — це завжди важко, але потрібно знайти в собі сили, аби втримати на потрібному рівні своє психічне та фізичне здоров'я. Нейропсихолог Олдріч Чан розповів, що людям потрібно близько шести місяців, аби відійти від розриву та рухатись далі. За цей час вони переживають шок і заперечення, сильні емоції і горе, прийняття та розуміння, відновлення ідентичності та рух вперед.

Раніше ми писали, що потрібно, аби побудувати здорові стосунки у шлюбі

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07:36 У Чорнобиль заборонили в'їзд на Великдень та поминальні дні

07:33 У Києві триває ліквідація наслідків атаки — фото

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Благодійний фонд MK Foundation передав для 3-ї ОШБр 20 автівок

07:19 Келлог спростував статтю The Times про "поділ" України

07:15 Комунальні борги у 2025 — хто може залишитися без житла

07:01 Перевипуск карток ПриватБанку — який сюрприз може чекати

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