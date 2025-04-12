Как пережить потерю любви — мозг страдает первым

Пара разошлась. Фото: freepik

Окончание отношений — это всегда болезненный момент в жизни любого человека. Для того, чтобы быть в ресурсе и продолжить жизнь дальше, может понадобиться немало времени.

Новини.LIVE расскажет, что происходит с нашим мозгом во время разрыва отношений.

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Боль и грусть

Разрыв отношений вызывает в миндалине всплеск активности. Эта часть мозга регулирует эмоции и связывает их с воспоминаниями. Таким образом боль разрыва становится интенсивнее и человек чувствует грусть, горе и одновременно гнев.

Не сможете принимать рациональные решения

После разрыва префронтальная кора головного мозга, которая отвечает за принятие решений и рациональное мышление, испытывает снижение активности. Как результат, это мешает четко мыслить. Кроме того, ситуация осложняется невозможностью регулировать свои эмоции. В свою очередь, это может привести к импульсивному принятию решений.

Разрыв отношений между парнем и девушкой. Фото: freepik

Изменение уровня гормонов

В состоянии стресса организм выделяет много химических веществ. Однако в таких случаях дофамин, окситоцин или кортизол могут претерпеть значительные изменения. Это приведет к снижению чувства удовлетворения, чувство одиночества и увеличит уровень тревожности. Также это может повлиять на поведение и настроение человека.

Разрыв — это всегда трудно, но нужно найти в себе силы, чтобы удержать на нужном уровне свое психическое и физическое здоровье. Нейропсихолог Олдрич Чан рассказал, что людям нужно около шести месяцев, чтобы отойти от разрыва и двигаться дальше. За это время они переживают шок и отрицание, сильные эмоции и горе, принятие и понимание, восстановление идентичности и движение вперед.

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