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Эмоциональный шопинг — как научиться не тратить зарплату за вечер

27 апреля 2025 19:19
Ольга Верес - Редактор
Ольга Верес
Редактор
Как перестать делать импульсивные покупки — действенные методы для всех
Девушка с новыми покупками. Фото: Freepik
Ольга Верес - Редактор
Ольга Верес
Редактор

Иногда эмоции человека влияют на его потребительское поведение. Так, когда у нас стресс, мы часто хотим скупить все и не контролируем расходы. Есть несколько действенных методов, которые помогут избежать импульсивных покупок и сохранят ваши деньги.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

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Как избежать эмоциональных покупок

Когда человек "голоден" на положительные эмоции, он часто склонен к импульсивным покупкам. Это позволяет получить быстрое удовольствие. Да и маркетологи работают так, чтобы стимулировать эмоциональные покупки. Для этого делают акцент на ограниченном количестве товара, например.

Контролировать импульсивные покупки поможет планирование расходов. Для этого составьте список необходимых продуктов или вещей и покупайте только то, что вам действительно нужно.

Як уникнути емоційних покупок
Девушка держит пакеты в руках. Фото: Freepik

Анализируйте акционные товары и скидки. Часто маркетологи манипулируют этим, заставляя человека думать, что он экономит. Важно понимать, действительно ли вам нужна эта вещь и трезво оценивать стоимость.

Отложите решение хотя бы на сутки. Простыми словами, "переспите" с мыслью о товаре, который вы увидели. Оцените ее важность уже на следующее утро.

Попробуйте проанализировать, что именно вы чувствуете во время покупки. Спросите себя, есть ли среди этих эмоций зависть, страх, радость. Возможно, вам навязали мысль о необходимости инфлюенсеры или друзья, а вас вообще это не интересует?

Поставьте лимит на эмоциональные покупки. Определите ежемесячный бюджет, который вы готовы на это потратить и старайтесь его не превышать. Это позволит держать баланс между рациональностью и удовольствием.

Напомним, ранее мы писали о том, как уровень заработка влияет на самооценку человека. Деньги значат больше, чем вы думали.

Также мы рассказывали о том, как сделать свою жизнь счастливее. Есть несколько привычек, которые с этим помогут.

психология деньги советы стресс покупки эмоции
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