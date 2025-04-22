Як гроші впливають на нашу самооцінку — думка психологів

Дівчина тримає в руках гроші. Фото: Freepik

Матеріальний статус беззаперечно впливає на психіку людини. Дослідження показують, що гроші є одним з факторів визначення емоційного стану людини, її поведінки та сприйняття світу. Рівень заробітку впливає на нашу самооцінку.

Про це пише BDG.

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Як рівень заробітку впливає на самооцінку людини

Взаємозв'язок між багатством та щастям однозначно є. Численні дослідження вказують на те, що хороша фінансова подушка може покращити емоційний стан людини. Ті, хто живе у бідності, мають нижчу самооцінку та тримаються осторонь від суспільства. Такі люди відчувають безнадію та відсутність перспектив. Через таку зневіру у майбутньому вони мають менше можливостей для розвитку свого потенціалу.

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Жінка рахує кошти. Фото: Freepik

Низький рівень заробітку формує погляди на життя з обмежуючими переконаннями. Люди самі заганяють себе в рамки. Вони вважають, що багатими можна тільки народитись або ж переконують самі себе, що такого життя в них ніколи не буде. Такі люди через невпевненість у собі відмовляються від подорожей, дослідження світу та хобі.

Люди з низькою самооцінкою, яка виникла внаслідок невисокого рівня заробітку, здебільшого помічають брак того, що в них немає. А от "надмірний достаток" в інших викликає у них обурення. Варто розуміти, що відчуття власної незначущості та неповноцінності не наближають до успіху та достатку.

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Важливо працювати над власною самооцінкою. Потрібно бути чесним з собою та визнавати свої досягнення. Це допоможе прагнути до кращого. Зрештою така практика призведе до збереження адекватної самооцінки та покращення результатів.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як визначити рівень самооцінки. У дому допоможе простий тест.

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Також ми розповідали про те, які звички є в людей, які себе люблять. Зазвичай, вони досягають успіху по життю.

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