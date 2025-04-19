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Чи все гаразд у вас з самооцінкою — пройдіть точний тест

19 квітня 2025 08:15
Ольга Верес - Редактор
Ольга Верес
Редактор
Онлайн-тест для перевірки самооцінки — точність вас вразить
Дівчина тримає в руках планшет. Фото: Pexels
Ольга Верес - Редактор
Ольга Верес
Редактор

Самооцінка має прямий вплив на успіх людини. Це стосується і особистого життя, і кар'єри. Варто розуміти, чи здорове самосприйняття у вас, аби за потреби підкорегувати це.

Новини.LIVE розповідають про цікавий тест, який допоможе визначити рівень самооцінки.

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Тест на визначення самооцінки

Самооцінка визначає наше внутрішнє відчуття власної важливості, а також впливає на те, як ми позиціонуємо себе серед інших людей. Визначити рівень самооцінки можна за допомогою психологічного тесту. Уважно подивіться на зображення та визначте, що ви помітили першим.

Тест для визначення рівня самооцінки
Тест на визначення самооцінки. Фото: скриншот

Птахи

Якщо це перший образ, який ви побачили на картинці, у вас завищена самооцінка. Ви рішучі, що допомагає йти вперед. Разом з тим, ви дуже гостро реагуєте на невдачі та критику у свою сторону.

Дерева

Цей образ означає, що ви маєте адекватну самооцінку. Ви оцінюєте свої сили реально та бачите власні позитивні й негативні риси. Такі люди — самодостатні та нормально реагують на невдачі чи критику.

Слон

Якщо ви першим побачили цей образ, у вас занижена самооцінка. Занадто велика вимогливість до себе змушує вам рано опускати руки. Люди з низькою самооцінкою здатні легко ображатись на дрібниці.

Нагадаємо, раніше ми писали про тест, який допоможе вам перевірити партнера. Ви дізнаєтесь, чи здатний ваш чоловік на зраду.

Також ми розповідали про те, які звички мають люди, що себе дійсно люблять. Вони роблять ці п'ять речей постійно.

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09:12 Затори до Молдови та черги — яка ситуація на трасі Одеса-Рені

09:05 Штраф від ТЦК — як військовозобов’язаним оформити знижку у 50%

08:49 Водії можуть видихнути — ситуація на кордоні вранці

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08:31 РФ атакувала Дніпропетровщину дронами й артилерією — деталі

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