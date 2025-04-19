Онлайн-тест для проверки самооценки — точность вас поразит

Девушка держит в руках планшет. Фото: Pexels

Самооценка имеет прямое влияние на успех человека. Это касается и личной жизни, и карьеры. Стоит понимать, здоровое ли самовосприятие у вас, чтобы при необходимости подкорректировать это.

Новини.LIVE рассказывают об интересном тесте, который поможет определить уровень самооценки.

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Тест на определение самооценки

Самооценка определяет наше внутреннее ощущение собственной важности, а также влияет на то, как мы позиционируем себя среди других людей. Определить уровень самооценки можно с помощью психологического теста. Внимательно посмотрите на изображение и определите, что вы заметили первым.

Тест на определение самооценки. Фото: скриншот

Птицы

Если это первый образ, который вы увидели на картинке, у вас завышенная самооценка. Вы решительны, что помогает идти вперед. Вместе с тем, вы очень остро реагируете на неудачи и критику в свою сторону.

Деревья

Этот образ означает, что вы имеете адекватную самооценку. Вы оцениваете свои силы реально и видите собственные положительные и отрицательные черты. Такие люди — самодостаточны и нормально реагируют на неудачи или критику.

Слон

Если вы первым увидели этот образ, у вас заниженная самооценка. Слишком большая требовательность к себе заставляет вас рано опускать руки. Люди с низкой самооценкой способны легко обижаться по пустякам.

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