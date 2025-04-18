Звички впевнених у собі людей — несподівані приклади

Щаслива жінка. Фото: Pexels

Любити себе — правильно та потрібно. Якщо ж ви цього не відчуваєте, практикуйтесь. Варто почати помічати свої досягнення та виявляти самоспівчуття. Впевнені у собі люди завжди цінують власну значущість та хвалять власні удачі.

Новини.LIVE розповідають про звички людей, які дуже люблять себе.

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Завжди підтримують себе

Люди з високою самоцінністю не вважають себе особливими чи найкращими. Вони можуть самотужки підтримати й підбадьорити себе навіть тоді, коли щось йде шкереберть.

Уважно ставляться до своїх відчуттів

Люди, які себе люблять, постійно уважно ставляться до того, що відбувається з ними саме зараз. Замість нескінченного аналізу помилок минулого чи хвилюванням про майбутнє, вони насолоджуються теперішнім.

Щаслива дівчина. Фото: Pexels

Роблять те, чого бояться

Ті, хто має високу самооцінку, здатні досягати більшого. Це пояснюється легко — вони роблять те, що викликає страх чи дискомфорт. Такі люди не бояться вчитися на своїх помилках.

Хвалять себе за прогрес

Любити себе та цінувати — це про зосередження на власних досягненнях. Люди з високою самоцінністю не мають потреби перемагати інших в уявних змаганнях. Вони зосереджуються на власному прогресу.

Практикують вдячність

Люди з високою самооцінкою помічають хороше та завжди дякують за це. Це дає можливість їм відчувати життя як неоціненний подарунок, якого вони беззаперечно варті.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що не завжди жінкам подобається чути компліменти. Є такий тип дівчат, яким небезпечно це говорити.

Також ми розповідали про те, як розпізнати соціопата. Він далеко не такий, як ми бачили у фільмах чи книжках.