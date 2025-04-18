Привычки уверенных в себе людей — неожиданные примеры

Счастливая женщина. Фото: Pexels

Любить себя — правильно и нужно. Если же вы этого не чувствуете, практикуйтесь. Стоит начать замечать свои достижения и проявлять самосочувствие. Уверенные в себе люди всегда ценят собственную значимость и хвалят свои удачи.

Новини.LIVE рассказывают о привычках людей, которые очень любят себя.

Реклама

Читайте также:

Какие привычки имеют люди, которые любят себя

Всегда поддерживают себя

Люди с высокой самоценностью не считают себя особенными или лучшими. Они могут самостоятельно поддержать и подбодрить себя даже тогда, когда что-то идет наперекосяк.

Внимательно относятся к своим ощущениям

Люди, которые себя любят, постоянно внимательно относятся к тому, что происходит с ними именно сейчас. Вместо бесконечного анализа ошибок прошлого или волнением о будущем, они наслаждаются настоящим.

Счастливая девушка. Фото: Pexels

Делают то, чего боятся

Те, кто имеет высокую самооценку, способны достигать большего. Это объясняется легко — они делают то, что вызывает страх или дискомфорт. Такие люди не боятся учиться на своих ошибках.

Хвалят себя за прогресс

Любить себя и ценить — это о сосредоточении на собственных достижениях. Люди с высокой самоценностью не нуждаются в победе над другими в воображаемых соревнованиях. Они сосредотачиваются на собственном прогрессе.

Практикуют благодарность

Люди с высокой самооценкой замечают хорошее и всегда благодарят за это. Это дает возможность им чувствовать жизнь как неоценимый подарок, которого они безусловно достойны.

Напомним, ранее мы писали о том, что не всегда женщинам нравится слышать комплименты. Есть такой тип девушек, которым опасно это говорить.

Также мы рассказывали о том, как распознать социопата. Он далеко не такой, как мы видели в фильмах или книгах.