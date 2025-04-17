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Яких жінок обирають аб'юзери — ви будете здивовані

17 квітня 2025 10:36
Ольга Верес - Редактор
Ольга Верес
Редактор
Аб'юзивні стосунки — які жінки цікавлять токсичних чоловіків
Чоловік кричить на жінку. Фото: Freepik
Ольга Верес - Редактор
Ольга Верес
Редактор

Аб'юзивні стосунки дуже руйнівні. Навіть найжиттєрадісніші жінки виходять з них з убитою самооцінкою, тому важливо берегти себе, вміти розпізнавати таких чоловіків та припинити токсичні стосунки вчасно.

Новини.LIVE розповідають про те, яких жінок обирають аб'юзери.

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Яку жінку хоче бачити поруч аб'юзер

Аб'юзери та нарциси обирають найкращих жінок — красивих та розумних. Це пояснюється просто. Такі чоловіки живуть у двох станах: перший — стан важливості, коли він вважає себе найголовнішим, а другий — стан нікчемності.

Чоловік-аб'юзер постійно стрибає з крайності в крайності. Коли він відчуває себе важливим, обирає собі кращу жінку. Таким чином чоловік намагається підтвердити свою значущість. Він дуже гарно залицяється та буквально поклоняється другій половинці.

Яких жінок собі обирають аб'юзери
Сварка між чоловіком та жінкою. Фото: Freepik

Однак, коли чоловік переходить у стан нікчемності, він не справляється з цією роллю. Аб'юзер бачить перевагу жінки та починає навмисно її принижувати. Насильство в такому випадку може проявлятись у будь-якій формі — емоційній, фізичній чи фінансовій.

Якщо ви бачите, що ваш партнер постійно критикує вас, маніпулює та ображає — ви маєте справу з аб'юзером. Жити з таким чоловіком виснажливо та небезпечно. Токсичні стосунки не мають майбутнього, тож варто розірвати їх якомога швидше.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що визначити, чи партнер аб'юзер, можна ще на початку стосунків. Для цього потрібно звернути увагу на деякі деталі.

Також ми розповідали про те, з яким чоловіком ви будете нещасливою. Стосунки з такою людиною варто розірвати одразу.

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