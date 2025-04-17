Абьюзивные отношения — какие женщины интересуют токсичных мужчин

Мужчина кричит на женщину. Фото: Freepik

Абьюзивные отношения очень разрушительны. Даже самые жизнерадостные женщины выходят из них с убитой самооценкой, поэтому важно беречь себя, уметь распознавать таких мужчин и прекратить токсичные отношения вовремя.

Новини.LIVE рассказывают о том, каких женщин выбирают абьюзеры.

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Абьюзеры и нарциссы выбирают лучших женщин — красивых и умных. Это объясняется просто. Такие мужчины живут в двух состояниях: первое — состояние важности, когда он считает себя самым главным, а второе — ничтожности.

Мужчина-абьюзер постоянно прыгает из крайности в крайность. Когда он чувствует себя важным, выбирает себе лучшую женщину. Таким образом мужчина пытается подтвердить свою значимость. Он очень красиво ухаживает и буквально поклоняется второй половинке.

Ссора между мужчиной и женщиной. Фото: Freepik

Однако, когда мужчина переходит в состояние ничтожности, он не справляется с этой ролью. Абьюзер видит превосходство женщины и начинает намеренно ее унижать. Насилие в таком случае может проявляться в любой форме — эмоциональной, физической или финансовой.

Если вы видите, что ваш партнер постоянно критикует вас, манипулирует и оскорбляет — вы имеете дело с абьюзером. Жить с таким мужчиной изнурительно и опасно. Токсичные отношения не имеют будущего, поэтому стоит разорвать их как можно скорее.

Напомним, ранее мы писали о том, что определить, является ли партнер абьюзером, можно еще в начале отношений. Для этого нужно обратить внимание на некоторые детали.

Также мы рассказывали о том, с каким мужчиной вы будете несчастливой. Отношения с таким человеком стоит разорвать сразу.