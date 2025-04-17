Абьюзивные отношения — какие женщины интересуют токсичных мужчин

Каких женщин выбирают абьюзеры — вы будете удивлены
Абьюзивные отношения очень разрушительны. Даже самые жизнерадостные женщины выходят из них с убитой самооценкой, поэтому важно беречь себя, уметь распознавать таких мужчин и прекратить токсичные отношения вовремя.
Новини.LIVE рассказывают о том, каких женщин выбирают абьюзеры.
Какую женщину хочет видеть рядом абьюзер
Абьюзеры и нарциссы выбирают лучших женщин — красивых и умных. Это объясняется просто. Такие мужчины живут в двух состояниях: первое — состояние важности, когда он считает себя самым главным, а второе — ничтожности.
Мужчина-абьюзер постоянно прыгает из крайности в крайность. Когда он чувствует себя важным, выбирает себе лучшую женщину. Таким образом мужчина пытается подтвердить свою значимость. Он очень красиво ухаживает и буквально поклоняется второй половинке.
Однако, когда мужчина переходит в состояние ничтожности, он не справляется с этой ролью. Абьюзер видит превосходство женщины и начинает намеренно ее унижать. Насилие в таком случае может проявляться в любой форме — эмоциональной, физической или финансовой.
Если вы видите, что ваш партнер постоянно критикует вас, манипулирует и оскорбляет — вы имеете дело с абьюзером. Жить с таким мужчиной изнурительно и опасно. Токсичные отношения не имеют будущего, поэтому стоит разорвать их как можно скорее.
Напомним, ранее мы писали о том, что определить, является ли партнер абьюзером, можно еще в начале отношений. Для этого нужно обратить внимание на некоторые детали.
Также мы рассказывали о том, с каким мужчиной вы будете несчастливой. Отношения с таким человеком стоит разорвать сразу.
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