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Соціопати серед нас — як розпізнати монстра з усмішкою

8 квітня 2025 23:05
Тетяна Литвин - Редактор
Тетяна Литвин
Редактор
Найнебезпечніший тип людей — як їх розпізнати і чому варто остерігатись
Соціопат може завдати шкоди своїм рідним. Фото: freepik
Тетяна Литвин - Редактор
Тетяна Литвин
Редактор

Зазвичай ми уявляємо соціопатів як неадекватних людей, які хочуть вбивати і не можуть тримати себе в руках. Такий образ навіяний нам із фільмів та книжок. В реальному житті такі люди страждають розладом поведінки, порушують права інших людей та дійсно можуть бути небезпечними.

Новини.LIVE розповість, що допоможе розпізнати соціопата.

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Як розпізнати соціопата

Одна з найстрашніших рис — соціопати ніяк не відрізняються зовні та поведінкою від звичайних людей. У них немає звірячого виразу обличчя чи очей, які палають в темряві. Навпаки такі люди можуть здатися, на перший погляд, дуже милими та привітними.

Як розпізнати соціопата
Злий та агресивний чоловік. Фото: freepik

Для того, аби розпізнати соціопата, вам потрібно з ним поспілкуватися, тоді ви зможете помітити кілька тривожних дзвіночків:

Він грубий і агресивний

Такі люди дуже грубо поводять себе з іншими та можуть їх ображати. Вони схильні як до фізичного, так і емоційного насильства. Їх зовсім не хвилює думка та почуття оточення, навіть своїх близьких людей. Соціопати водночас можуть здаватися чарівними та жорстокими. Спершу ви будете думати, що це дуже мила людина, але як тільки потрапите "на гачок", вона відкриє перед вами своє справжнє обличчя, роблячи вас нещасним.

У нього відсутні моральні норми

Якщо соціопати хочуть чогось досягти, їм байдуже, що для цього потрібно робити. Вони майстерні брехуни та маніпулятори, в яких абсолютно відсутні будь-які моральні норми. Причому соціопати не брешуть про дрібниці, вони буквально живуть у світі брехні, яка ніколи не закінчується і замінює їм реальність. 

Найпоширеніші признаки соціопата
Розлючений чоловік. Фото: freepik

У нього немає тісних стосунків з людьми

Зазвичай у соціопатів відсутні в житті друзі, родина чи кохані або ж відносини з ними наповнені суцільними сварками та скандалами. Причина в цьому одна — таким людям важко будувати довготривалі та емоційні зв'язки. Соціопати звинувачують в цьому усіх, окрім себе і завжди тікають.  

Психіатри наголошують, що такі люди є дуже небезпечними, адже вони не відчувають провину навіть за найжахливіші свої дії. Відсутність совісті робить їх здатними на все, навіть на страшні речі. 

Раніше ми публікували тест, який допоможе вам перевірити себе на ознаки соціофобії

Також ми повідомляли, що багато людей тривожні симптоми сприймають за нормальне самопочуття

психологія емоції люди цікаві факти самотність спілкування
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23:53 ГУР відбило кібератаку на портал War&Sanctions

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Благодійний фонд MK Foundation передав для 3-ї ОШБр 20 автівок - 80x80

Благодійний фонд MK Foundation передав для 3-ї ОШБр 20 автівок

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