Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Психологія arrow Симптом, який більшість вважає нормою — але це тривожний дзвінок arrow

Симптом, який більшість вважає нормою — але це тривожний дзвінок

8 квітня 2025 06:35
Тетяна Литвин - Редактор
Тетяна Литвин
Редактор
Симптом, який всі ігнорують — насправді є небезпечним сигналом
Жінка погано спить. Фото: freepik
Тетяна Литвин - Редактор
Тетяна Литвин
Редактор

Сон — це запорука хорошого самопочуття, настрою та фізичного здоров'я. Він допомагає схуднути, покращити розумові здібності та навіть уникнути депресії, тому здоровий та тривалий сон важливий для кожного. 

Новини.LIVE розповість до чого може призвести недостатня кількість сну. 

Реклама
Читайте також:

Чим недосипання шкодить організму

Нестача сну, навіть на декілька годин, може призвести до негативних наслідків: це викликає сонливість, неможливість зосередитись, відчуття сплутаної свідомості та навіть короткочасні проблеми зі здоров'ям.

Чим недосипання шкодить організму
Дівчина погано спить. Фото: freepik

Це тягне за собою низку й інших проблем:

Зміни в зовнішності

Недостатня кількість сну та якісного відпочинку одразу відображається на обличчі. Тоді у людини опущені повіки, темні кола під очима, а також почервоніння та опухлість очей. Згідно з дослідженнями науковців, нестача сну провокує збільшення кількості кортизолу — гормону, який руйнує білок та колаген, а вони підтримують гладкість шкіри. 

Зміни настрою

Зазвичай люди, які мають недостатню кількість сну, дуже роздратовані та емоційні. Однак це не найгірші наслідки, які можуть бути. Якщо регулярно мало спати, то можуть початися проблеми з психічним здоров'ям. Дослідження в Journal of Affective Disorders показали, що люди з безсонням вдвічі частіше мають депресію. 

Втома і брак енергії

Люди часто відчувають себе виснаженими та втомленими, якщо не висипаються, вже до полудня. У таких випадках не допомагають ні кава, ні інші активності. Тоді людина дуже сонлива, не має енергії, а це впливає на здатність виконувати повсякденні справи чи завдання на роботі. 

До чого може призвести недосипання
Безсоння в дівчини. Фото: freepik

Отже, здоровий сон — це запорука енергії, хорошого самопочуття та кращого зовнішнього вигляду. Якщо ви достатньо спатимете, ваш день матиме яскравіші фарби та не буде таким похмурим.

Раніше ми писали, як сон з дитячими іграшками впливає на психіку дорослих

Також ми повідомляли, які продукти не можна їсти, аби швидше заснути

здоров'я психологія сон цікаві факти нервова система
Реклама

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

07:30 Кабмін прийняв рішення, на якій роботі забронюють 75% працівників

07:23 Роковини ракетного удару по станції "Краматорськ" — наслідки

07:15 Права спадкоємців — хто отримає свою частку за будь-яких обставин

07:02 Штрафи для посадовців — їхні особливості під час війни

07:01 Борги клієнтів ПриватБанку через шахраїв — на чиєму боці суд

Благодійний фонд MK Foundation передав для 3-ї ОШБр 20 автівок - 80x80

Благодійний фонд MK Foundation передав для 3-ї ОШБр 20 автівок

06:44 Росіяни зривають візит Зеленського в ПАР — як вони це роблять

06:40 Уболівальник Манчестер Юнайтед побив зірку Ман Сіті

06:36 Як змінити професію в 50+ — покрокова інструкція

06:30 Транзит зерна з України — в Румунії попередили про обмеження

06:30 Помилка у військовому квитку — хто має її виправити

07:30 Кабмін прийняв рішення, на якій роботі забронюють 75% працівників

07:23 Роковини ракетного удару по станції "Краматорськ" — наслідки

07:15 Права спадкоємців — хто отримає свою частку за будь-яких обставин

07:02 Штрафи для посадовців — їхні особливості під час війни

07:01 Борги клієнтів ПриватБанку через шахраїв — на чиєму боці суд

Благодійний фонд MK Foundation передав для 3-ї ОШБр 20 автівок - 80x80

Благодійний фонд MK Foundation передав для 3-ї ОШБр 20 автівок

06:44 Росіяни зривають візит Зеленського в ПАР — як вони це роблять

06:40 Уболівальник Манчестер Юнайтед побив зірку Ман Сіті

06:36 Як змінити професію в 50+ — покрокова інструкція

06:30 Транзит зерна з України — в Румунії попередили про обмеження

06:30 Помилка у військовому квитку — хто має її виправити

06:44 Росіяни зривають візит Зеленського в ПАР — як вони це роблять

7 квітня

22:33 Яка має бути зарплата у мера Одеси — думки городян

06:26 Прогалини у FATCA: чому податкові органи часто діють неправомірно

4 квітня

22:33 Гарантії безпеки для України — що думають про це одесити

18:33 Повноваження Труханова закінчуються — чи чекати на вибори в Одесі

07:01 НАТО виповнюється 76 років — коли та навіщо створили Альянс

06:34 Сигарети від 120 грн — одесити про підвищення цін на тютюн

3 квітня

22:33 Санкції США проти РФ, і чому Трамп часто згадує Одесу

2 квітня

22:33 Ціни одеського Привозу в квітні — що пропонують і чим дивують

1 квітня

22:33 Гумор в Одесі під час війни — як змінилися традиції та пам'ять

Text

12:02 Російський опозиціонер Каспаров впевнений, що США та РФ ведуть таємні переговори

9 листопада 2023
Text

10:00 H&M повернувся — у яких ТРЦ відкрились магазини, які враження покупців та ціни на одяг

6 лютого 2024
Text

15:00 Український тиждень у Вашингтоні — підсумки від Новини.LIVE

Text

17:00 Барабаш назвав кількість цивільних, які продовжують залишатися в Авдіївці

27 лютого 2024
Text

21:43 Експерт пояснив наміри Кремля воювати з НАТО через слова Макрона

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

Особливі банкноти — яких купюр євро краще позбутися у 2025

5 квітня 2025

Легальний виїзд за кордон — що загрожує тим, хто не повернувся

25 березня 2025

Непотрібний номінал — які купюри євро краще не зберігати

3 квітня 2025

Польща та Німеччина — чому українців можуть депортувати у квітні

4 квітня 2025

Новий тариф від Київстару — що коштує всього 50 грн на місяць

5 квітня 2025

Який месенджер найбезпечніший — Буданов відповів

31 березня 2025

Валюта у квартирі — де категорично не можна тримати долари і євро

4 квітня 2025

Приречені купюри — які долари та євро заборонено обмінювати

28 березня 2025

Пільги для УБД — на які щорічні виплати вони мають право

25 березня 2025

В Україні покращиться мобільний зв'язок — Рада підтримала закон