Симптом, який всі ігнорують — насправді є небезпечним сигналом

Жінка погано спить. Фото: freepik

Сон — це запорука хорошого самопочуття, настрою та фізичного здоров'я. Він допомагає схуднути, покращити розумові здібності та навіть уникнути депресії, тому здоровий та тривалий сон важливий для кожного.

Новини.LIVE розповість до чого може призвести недостатня кількість сну.

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Нестача сну, навіть на декілька годин, може призвести до негативних наслідків: це викликає сонливість, неможливість зосередитись, відчуття сплутаної свідомості та навіть короткочасні проблеми зі здоров'ям.

Дівчина погано спить. Фото: freepik

Це тягне за собою низку й інших проблем:

Зміни в зовнішності

Недостатня кількість сну та якісного відпочинку одразу відображається на обличчі. Тоді у людини опущені повіки, темні кола під очима, а також почервоніння та опухлість очей. Згідно з дослідженнями науковців, нестача сну провокує збільшення кількості кортизолу — гормону, який руйнує білок та колаген, а вони підтримують гладкість шкіри.

Зміни настрою

Зазвичай люди, які мають недостатню кількість сну, дуже роздратовані та емоційні. Однак це не найгірші наслідки, які можуть бути. Якщо регулярно мало спати, то можуть початися проблеми з психічним здоров'ям. Дослідження в Journal of Affective Disorders показали, що люди з безсонням вдвічі частіше мають депресію.

Втома і брак енергії

Люди часто відчувають себе виснаженими та втомленими, якщо не висипаються, вже до полудня. У таких випадках не допомагають ні кава, ні інші активності. Тоді людина дуже сонлива, не має енергії, а це впливає на здатність виконувати повсякденні справи чи завдання на роботі.

Безсоння в дівчини. Фото: freepik

Отже, здоровий сон — це запорука енергії, хорошого самопочуття та кращого зовнішнього вигляду. Якщо ви достатньо спатимете, ваш день матиме яскравіші фарби та не буде таким похмурим.

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