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Симптом, что большинство считает нормой — но это тревожный звонок

8 апреля 2025 06:35
Татьяна Литвин - Редактор
Татьяна Литвин
Редактор
Симптом, который все игнорируют — на самом деле является опасным сигналом
Женщина плохо спит. Фото: freepik
Татьяна Литвин - Редактор
Татьяна Литвин
Редактор

Сон — это залог хорошего самочувствия, настроения и физического здоровья. Он помогает похудеть, улучшить умственные способности и даже избежать депрессии, поэтому здоровый и длительный сон важен для каждого.

Новини.LIVE расскажет к чему может привести недостаточное количество сна.

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Чем недосыпание вредит организму

Недостаток сна, даже на несколько часов, может привести к негативным последствиям: это вызывает сонливость, невозможность сосредоточиться, ощущение спутанного сознания и даже кратковременные проблемы со здоровьем.

Чим недосипання шкодить організму
Девушка плохо спит. Фото: freepik

Это влечет за собой ряд и других проблем:

Изменения во внешности

Недостаточное количество сна и качественного отдыха сразу отражается на лице. Тогда у человека опущенные веки, темные круги под глазами, а также покраснение и опухлость глаз. Согласно исследованиям ученых, недостаток сна провоцирует увеличение количества кортизола — гормона, который разрушает белок и коллаген, а они поддерживают гладкость кожи.

Изменения настроения

Обычно люди, которые имеют недостаточное количество сна, очень раздражены и эмоциональны. Однако это не худшие последствия, которые могут быть. Если регулярно мало спать, то могут начаться проблемы с психическим здоровьем. Исследования в Journal of Affective Disorders показали, что люди с бессонницей вдвое чаще имеют депрессию.

Усталость и недостаток энергии

Люди часто чувствуют себя истощенными и уставшими, если не высыпаются, уже к полудню. В таких случаях не помогают ни кофе, ни другие активности. Тогда человек очень сонливый, не имеет энергии, а это влияет на способность выполнять повседневные дела или задачи на работе.

До чого може призвести недосипання
Бессонница у девушки. Фото: freepik

Итак, здоровый сон — это залог энергии, хорошего самочувствия и лучшего внешнего вида. Если вы будете достаточно спать, ваш день будет иметь яркие краски и не будет таким мрачным.

Ранее мы писали, как сон с детскими игрушками влияет на психику взрослых.

Также мы сообщали, какие продукты нельзя есть, чтобы быстрее заснуть.

здоровье психология сон интересные факты нервная система
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07:15 Права наследников — кто получит долю при любых обстоятельствах

07:02 Штрафы для чиновников — их особенности во время войны

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