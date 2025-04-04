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Як м'які іграшки впливають на психіку дорослих — відкриття вчених

4 квітня 2025 21:08
Тетяна Литвин - Редактор
Тетяна Литвин
Редактор
М’які іграшки в житті дорослих — розрада чи ознака проблем
Дівчина спить з м'якою іграшкою. Фото: freepik
Тетяна Литвин - Редактор
Тетяна Литвин
Редактор

Часто дорослі люди сплять з м'якими іграшками, але не завжди про це говорять. Це допомагає зняти стрес, заспокоїтись та щось обійняти під теплим пледом.

Чому дорослі сплять з м'якими іграшками пояснює CNN

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Чи нормально дорослим спати з м'якими іграшками

Компанія з дослідження ринку та технологій провела дослідження під час якого з'ясувала, що після початку пандемії COVID-19 продажі м'яких іграшок різко зросли у багатьох країнах. Лише у 2024 році дорослим старше 18 років продали 21% таких іграшок. 

Чи нормально дорослим спати з м'якими іграшками
Дівчина спить з м'яким ведмедиком. Фото: freepik

Радник з виробництва іграшок у США розповіла, що дорослі та молодь сприймають ці іграшки за розвагу та як засіб колекціонування під час карантину. 

Згідно з опитуванням, понад 50% людей отримали м'яку тваринку в дитинстві, а близько 40% сказали, що сплять з плюшевими іграшками зараз. 

"Мабуть, люди шукають більше комфорту перед обличчям невизначеності. І для людей, які самотні, було б добре мати щось, з чим можна обійнятися вночі", — сказала психолог сну та засновник клініки сну доктор Джейд Ву.

Навіть, якщо люди самостійно не купують додому м'яких іграшок, вони все одно є всюди: на робочому місці, в машині, у подорожах та навіть на одязі. 

Що кажуть вчені про сон дорослих з іграшками

Експерти кажуть, що немає нічого поганого в тому, щоб у дорослому віці мати м’яку тварину та спати з нею. Навпаки — позитивних моментів насправді дуже багато. 

Так, психіатр-терапевт доктор Джессіка Ламар використовує плюшеві іграшки під час консультацій з дорослими, які пережили травму. Аби дізнатися про болючі теми з дитинства, люди купують ту іграшку, яка, на їхню думку, символізує їхню внутрішню дитину або молодшу версію себе. 

Чоу дорослі сплять з м'якими іграшками
Жінка має м'яку іграшку. Фото: freepik

Водночас докторант з клінічної психології в Університеті Пенсильванії Макс Генеков наголошує, що м'які іграшки потрібні не лише тим, хто переживає травми. Їх може мати будь-хто та отримати користь від ніжності, заспокоєння та м'якості. А якщо у вас досі є м'яка іграшка з дитинства, це може викликати у вас ностальгію та приємні спогади, які вам дорогі та цінні. 

Раніше ми писали, що настрій та емоції передаються як вірус і їх може підхопити інша людина. 

Також ми повідомляли, з якими питаннями люди найчастіше звертаються до психологів

психологія вчені сон цікаві факти психологічний стан

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