М’які іграшки в житті дорослих — розрада чи ознака проблем

Дівчина спить з м'якою іграшкою. Фото: freepik

Часто дорослі люди сплять з м'якими іграшками, але не завжди про це говорять. Це допомагає зняти стрес, заспокоїтись та щось обійняти під теплим пледом.

Чому дорослі сплять з м'якими іграшками пояснює CNN.

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Компанія з дослідження ринку та технологій провела дослідження під час якого з'ясувала, що після початку пандемії COVID-19 продажі м'яких іграшок різко зросли у багатьох країнах. Лише у 2024 році дорослим старше 18 років продали 21% таких іграшок.

Дівчина спить з м'яким ведмедиком. Фото: freepik

Радник з виробництва іграшок у США розповіла, що дорослі та молодь сприймають ці іграшки за розвагу та як засіб колекціонування під час карантину.

Згідно з опитуванням, понад 50% людей отримали м'яку тваринку в дитинстві, а близько 40% сказали, що сплять з плюшевими іграшками зараз.

"Мабуть, люди шукають більше комфорту перед обличчям невизначеності. І для людей, які самотні, було б добре мати щось, з чим можна обійнятися вночі", — сказала психолог сну та засновник клініки сну доктор Джейд Ву.

Навіть, якщо люди самостійно не купують додому м'яких іграшок, вони все одно є всюди: на робочому місці, в машині, у подорожах та навіть на одязі.

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Експерти кажуть, що немає нічого поганого в тому, щоб у дорослому віці мати м’яку тварину та спати з нею. Навпаки — позитивних моментів насправді дуже багато.

Так, психіатр-терапевт доктор Джессіка Ламар використовує плюшеві іграшки під час консультацій з дорослими, які пережили травму. Аби дізнатися про болючі теми з дитинства, люди купують ту іграшку, яка, на їхню думку, символізує їхню внутрішню дитину або молодшу версію себе.

Жінка має м'яку іграшку. Фото: freepik

Водночас докторант з клінічної психології в Університеті Пенсильванії Макс Генеков наголошує, що м'які іграшки потрібні не лише тим, хто переживає травми. Їх може мати будь-хто та отримати користь від ніжності, заспокоєння та м'якості. А якщо у вас досі є м'яка іграшка з дитинства, це може викликати у вас ностальгію та приємні спогади, які вам дорогі та цінні.

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