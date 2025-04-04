Мягкие игрушки в жизни взрослых — утешение или признак проблем

Девушка спит с мягкой игрушкой. Фото: freepik

Часто взрослые люди спят с мягкими игрушками, но не всегда об этом говорят. Это помогает снять стресс, успокоиться и что-то обнять под теплым пледом.

Почему взрослые спят с мягкими игрушками объясняет CNN.

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Нормально ли взрослым спать с мягкими игрушками

Компания по исследованию рынка и технологий провела исследование во время которого выяснила, что после начала пандемии COVID-19 продажи мягких игрушек резко выросли во многих странах. Только в 2024 году взрослым старше 18 лет продали 21% таких игрушек.

Девушка спит с мягким мишкой. Фото: freepik

Советник по производству игрушек в США рассказала, что взрослые и молодежь воспринимают эти игрушки как развлечение и как средство коллекционирования во время карантина.

Согласно опросу, более 50% людей получили мягкое животное в детстве, а около 40% сказали, что спят с плюшевыми игрушками сейчас.

"Видимо, люди ищут больше комфорта перед лицом неопределенности. И для людей, которые одиноки, было бы хорошо иметь что-то, с чем можно обняться ночью", — сказала психолог сна и основатель клиники сна доктор Джейд Ву.

Даже если люди самостоятельно не покупают домой мягкие игрушки, они все равно есть везде: на рабочем месте, в машине, в путешествиях и даже на одежде.

Что говорят ученые о сне взрослых с игрушками

Эксперты говорят, что нет ничего плохого в том, чтобы во взрослом возрасте иметь мягкое животное и спать с ним. Наоборот — положительных моментов на самом деле очень много.

Так, психиатр-терапевт доктор Джессика Ламар использует плюшевые игрушки во время консультаций со взрослыми, которые пережили травму. Чтобы узнать о болезненных темах из детства, люди покупают ту игрушку, которая, по их мнению, символизирует их внутреннего ребенка или младшую версию себя.

Женщина имеет мягкую игрушку. Фото: freepik

В то же время докторант по клинической психологии в Университете Пенсильвании Макс Генеков отмечает, что мягкие игрушки нужны не только тем, кто переживает травмы. Их может иметь любой и получить пользу от нежности, успокоения и мягкости. А если у вас до сих пор есть мягкая игрушка из детства, это может вызвать у вас ностальгию и приятные воспоминания, которые вам дороги и ценны.

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