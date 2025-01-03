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Медик пояснив, на якому боці безпечніше спати

3 січня 2025 15:00
Андрій Плахонін - Редактор
На якому боці краще спати — медики пояснили
Чоловік спить. Ілюстративне фото: depositphotos.com
Андрій Плахонін - Редактор

Після важкого робочого дня, лягти у ліжку — справжня насолода, однак фахівці попереджають, що корисніше спати на лівому боці, ніж на правому. Такі люди здоровіші та мають менше проблем із травленням, ніж ті, хто спить на правому боці чи на спині.

Про це повідомляє видання YourTango.

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На якому боці спати корисніше 

Гастроентеролог із медичного центру Cedars-Sinai у Лос-Анджелесі Алі Резаї пояснила, що спати на спині не рекомендується, якщо в людей є проблеми з диханням. Водночас сон на правому боці погано впливає на травлення та спричиняє його розлад.

"Кілька досліджень показали, що сон на правому боці збільшує кількість епізодів кислотного рефлюксу та печії у порівнянні зі сном на лівому боці", — сказала медик. 

Також на якість функцію травлення, за словами медика, впливає положення голови під час сну. Як стверджує Резаї, підняття узголів’я ліжка асоціюється з меншою кількістю епізодів рефлюксу.

Водночас вона порадила спати на лівому боці, адже тоді покращується стан здоров'я. Опираючись на факти холістичної медицини, Алі Резаї розповіла, що лівий бік називають "домінуючим лімфатичним боком". Це пояснюється тим, коли людина спить на лівому боці, то її тіло краще та ефективніше фільтрує токсини через лімфатичні вузли. Крім того, сон у такому положенні покращує кровообіг та допомагає мозку фільтрувати відходи. 

Лікар також додала, що основна причина полягає в розташуванні внутрішніх органів тіла. 

Нагадаємо, нещодавно ми писали, що потрібно їсти, аби краще спати. У переліку багато фруктів та ягід. 

Також Новини.LIVE повідомляли, що категорично не можна робити ввечері, аби було безсоння. 

здоров'я медики сон користь спати

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