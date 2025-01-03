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Медик объяснил, на каком боку безопаснее спать

3 января 2025 15:00
Андрей Плахонин - Редактор
На каком боку лучше спать — медики объяснили
Мужчина спит. Иллюстративное фото: depositphotos.com
Андрей Плахонин - Редактор

После тяжелого рабочего дня, лечь в постель — настоящее наслаждение, однако специалисты предупреждают, что полезнее спать на левом боку, чем на правом. Такие люди здоровее и имеют меньше проблем с пищеварением, чем те, кто спит на правом боку или на спине.

Об этом сообщает издание YourTango.

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На каком боку спать полезнее 

Гастроэнтеролог из медицинского центра Cedars-Sinai в Лос-Анджелесе Али Резаи объяснила, что спать на спине не рекомендуется, если у людей есть проблемы с дыханием. В то же время сон на правом боку плохо влияет на пищеварение и вызывает его расстройство.

"Несколько исследований показали, что сон на правом боку увеличивает количество эпизодов кислотного рефлюкса и изжоги по сравнению со сном на левом боку", — сказала медик.

Также на качество функцию пищеварения, по словам медика, влияет положение головы во время сна. Как утверждает Резаи, поднятие изголовья кровати ассоциируется с меньшим количеством эпизодов рефлюкса.

В то же время она посоветовала спать на левом боку, ведь тогда улучшается состояние здоровья. Опираясь на факты холистической медицины, Али Резаи рассказала, что левый бок называют "доминирующим лимфатическим боком". Это объясняется тем, когда человек спит на левом боку, то его тело лучше и эффективнее фильтрует токсины через лимфатические узлы. Кроме того, сон в таком положении улучшает кровообращение и помогает мозгу фильтровать отходы. 

Врач также добавила, что основная причина заключается в расположении внутренних органов тела.

Напомним, недавно мы писали, что нужно есть, чтобы лучше спать. В перечне много фруктов и ягод.

Также Новини.LIVE сообщали, что категорически нельзя делать вечером, чтобы была бессонница. 

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