Тест на соціофобію — яку емоцію ви бачите на фото

Жінка наодинці із собою. Фото: freepik

Соціальні мережі переповнені різними тестами на ваш характер, темперамент чи інші якості. Зараз таким чином можна легко визначить навіть перші ознаки соціофобії.

Новини.LIVE на просторах інтернету знайшов цікавий тест, який допоможе визначити соціофоб ви чи ні.

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Тест на соціофоба

Дивлячись на зображення дівчини та її емоції, вам потрібно обрати, що на вашу думку вона відчуває: страх, сум, переляк, злість чи біль. Ваша відповідь покаже, наскільки добре ви вмієте спілкуватися з оточенням.

Тест на соціофобію. Фото: скриншот

Що ви побачили?

Страх — якщо ви побачили емоцію страху, це означає, що ви боїтесь висловити свою думку і зазвичай погоджуєтесь в суперечці з опонентами. Скоріше за все, в дитинстві від вас багато вимагали і як результат, ви боїтесь зробити помилку, тому що за кожну таку помилку було покарання або осуд.

Сум — у такому випадку скоріше за все ви трохи замкнуті і будь-які соціальні контакти для вас складно даються. Якщо ви довгий час перебуваєте поруч з людьми, то після цього вам потрібно добряче відпочити наодинці із собою. Таким чином ви відновлюєте свою енергію.

Жінка втомилась від людей. Фото: depositphoto

Злість — якщо ви побачили злість, то ви емоційна людина. Через це вас любить оточення. Яскрава міміка, виразна жестикуляція, гучний голос — саме так описують вас близькі. Хтось не звик, що ви так емоційно реагуєте на багато речей, а хтось через це перебуває завжди поряд і таким чином заряджається від вас і захоплюється вами. У будь-якому випадку ніхто не залишається байдужим стосовно вас.

Переляк — це свідчить про те, що для вас важливо відстоювати свої кордони і свою думку. Ви не любите, коли вам хтось говорить, що добре, а що погано. У вас є свої правила і ви їх дотримуєтесь. Найчастіше у вас виникають конфлікти, коли хтось намагається вказати вам, як вам потрібно жити чи що робити в тій чи іншій ситуації.

Біль — це означає, що ви не любите сварки, тому надаєте перевагу ні з ким не сперечатися. В багатьох ситуаціях ви мовчите і приховуєте свої реальні погляди. Через це багато людей можуть вважати, що ви безхребетні, але саме таким чином ви тікаєте від конфліктів.

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