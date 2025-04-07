Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Психологія arrow Чи є у вас ознаки соціофобії — тест для перевірки себе arrow

Чи є у вас ознаки соціофобії — тест для перевірки себе

7 квітня 2025 20:35
Тетяна Литвин - Редактор
Тетяна Литвин
Редактор
Тест на соціофобію — яку емоцію ви бачите на фото
Жінка наодинці із собою. Фото: freepik
Тетяна Литвин - Редактор
Тетяна Литвин
Редактор

Соціальні мережі переповнені різними тестами на ваш характер, темперамент чи інші якості. Зараз таким чином можна легко визначить навіть перші ознаки соціофобії. 

Новини.LIVE на просторах інтернету знайшов цікавий тест, який допоможе визначити соціофоб ви чи ні. 

Реклама
Читайте також:

Тест на соціофоба

Дивлячись на зображення дівчини та її емоції, вам потрібно обрати, що на вашу думку вона відчуває: страх, сум, переляк, злість чи біль. Ваша відповідь покаже, наскільки добре ви вмієте спілкуватися з оточенням.

Тест на соціофоба
Тест на соціофобію. Фото: скриншот

Що ви побачили?

Страх — якщо ви побачили емоцію страху, це означає, що ви боїтесь висловити свою думку і зазвичай погоджуєтесь в суперечці з опонентами. Скоріше за все, в дитинстві від вас багато вимагали і як результат, ви боїтесь зробити помилку, тому що за кожну таку помилку було покарання або осуд. 

Сум — у такому випадку скоріше за все ви трохи замкнуті і будь-які соціальні контакти для вас складно даються. Якщо ви довгий час перебуваєте поруч з людьми, то після цього вам потрібно добряче відпочити наодинці із собою. Таким чином ви відновлюєте свою енергію. 

Як перевірити, чи ви соціофоб
Жінка втомилась від людей. Фото: depositphoto

Злість — якщо ви побачили злість, то ви емоційна людина. Через це вас любить оточення. Яскрава міміка, виразна жестикуляція, гучний голос — саме так описують вас близькі. Хтось не звик, що ви так емоційно реагуєте на багато речей, а хтось через це перебуває завжди поряд і таким чином заряджається від вас і захоплюється вами. У будь-якому випадку ніхто не залишається байдужим стосовно вас. 

Переляк — це свідчить про те, що для вас важливо відстоювати свої кордони і свою думку. Ви не любите, коли вам хтось говорить, що добре, а що погано. У вас є свої правила і ви їх дотримуєтесь. Найчастіше у вас виникають конфлікти, коли хтось намагається вказати вам, як вам потрібно жити чи що робити в тій чи іншій ситуації. 

Біль — це означає, що ви не любите сварки, тому надаєте перевагу ні з ким не сперечатися. В багатьох ситуаціях ви мовчите і приховуєте свої реальні погляди. Через це багато людей можуть вважати, що ви безхребетні, але саме таким чином ви тікаєте від конфліктів. 

Раніше ми писали, що психологи провели з дітьми цікавий "зефірний тест", який їх здивував. 

Також ми публікували головоломку, з якою можуть впоратися лише одиниці. Перевірте себе. 

психологія люди цікаві факти тест спілкування
Реклама

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

22:07 Автоматичне продовження відстрочки — чому треба йти в ТЦК

22:05 Зеленський призначив нових послів у низці країн — перелік

21:51 Військовий з Одещини їздив з підробленими правами — яке покарання

21:40 Норвегія оголосила про нову допомогу для України — деталі

21:37 Полісся завдяки пенальті врятувалося в грі з Карпатами

Благодійний фонд MK Foundation передав для 3-ї ОШБр 20 автівок - 80x80

Благодійний фонд MK Foundation передав для 3-ї ОШБр 20 автівок

21:35 Біологічно активні добавки — рекомендації для застосування

21:33 Трамп пообіцяв запровадити додаткові мита на китайські товари

21:18 Мокрий сніг та сильний вітер — прогноз погоди в Україні на завтра

20:52 Графіки відключень світла — що завтра очікує на одеситів

20:45 Зеленський анонсував збільшення виробництва дронів в Україні

22:07 Автоматичне продовження відстрочки — чому треба йти в ТЦК

22:05 Зеленський призначив нових послів у низці країн — перелік

21:51 Військовий з Одещини їздив з підробленими правами — яке покарання

21:40 Норвегія оголосила про нову допомогу для України — деталі

21:37 Полісся завдяки пенальті врятувалося в грі з Карпатами

Благодійний фонд MK Foundation передав для 3-ї ОШБр 20 автівок - 80x80

Благодійний фонд MK Foundation передав для 3-ї ОШБр 20 автівок

21:35 Біологічно активні добавки — рекомендації для застосування

21:33 Трамп пообіцяв запровадити додаткові мита на китайські товари

21:18 Мокрий сніг та сильний вітер — прогноз погоди в Україні на завтра

20:52 Графіки відключень світла — що завтра очікує на одеситів

20:45 Зеленський анонсував збільшення виробництва дронів в Україні

06:26 Прогалини у FATCA: чому податкові органи часто діють неправомірно

4 квітня

22:33 Гарантії безпеки для України — що думають про це одесити

18:33 Повноваження Труханова закінчуються — чи чекати на вибори в Одесі

07:01 НАТО виповнюється 76 років — коли та навіщо створили Альянс

06:34 Сигарети від 120 грн — одесити про підвищення цін на тютюн

3 квітня

22:33 Санкції США проти РФ, і чому Трамп часто згадує Одесу

2 квітня

22:33 Ціни одеського Привозу в квітні — що пропонують і чим дивують

1 квітня

22:33 Гумор в Одесі під час війни — як змінилися традиції та пам'ять

06:33 Як змінила війна гумористичні традиції Одеси — Борис Барський

29 березня

06:33 Українські фрукти — наскільки ціни будуть доступні цього року

Text

12:02 Російський опозиціонер Каспаров впевнений, що США та РФ ведуть таємні переговори

9 листопада 2023
Text

10:00 H&M повернувся — у яких ТРЦ відкрились магазини, які враження покупців та ціни на одяг

6 лютого 2024
Text

15:00 Український тиждень у Вашингтоні — підсумки від Новини.LIVE

Text

17:00 Барабаш назвав кількість цивільних, які продовжують залишатися в Авдіївці

27 лютого 2024
Text

21:43 Експерт пояснив наміри Кремля воювати з НАТО через слова Макрона

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

Особливі банкноти — яких купюр євро краще позбутися у 2025

5 квітня 2025

Легальний виїзд за кордон — що загрожує тим, хто не повернувся

25 березня 2025

Непотрібний номінал — які купюри євро краще не зберігати

3 квітня 2025

Польща та Німеччина — чому українців можуть депортувати у квітні

4 квітня 2025

Новий тариф від Київстару — що коштує всього 50 грн на місяць

5 квітня 2025

Який месенджер найбезпечніший — Буданов відповів

31 березня 2025

Валюта у квартирі — де категорично не можна тримати долари і євро

28 березня 2025

Пільги для УБД — на які щорічні виплати вони мають право

4 квітня 2025

Приречені купюри — які долари та євро заборонено обмінювати

25 березня 2025

В Україні покращиться мобільний зв'язок — Рада підтримала закон