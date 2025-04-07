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Есть ли у вас признаки социофобии – тест для проверки себя

7 апреля 2025 20:35
Татьяна Литвин - Редактор
Татьяна Литвин
Редактор
Тест на социофобию — какую эмоцию вы видите на фото
Женщина наедине с собой. Фото: freepik
Татьяна Литвин - Редактор
Татьяна Литвин
Редактор

Социальные сети переполнены различными тестами на ваш характер, темперамент или другие качества. Сейчас таким образом можно легко определить даже первые признаки социофобии.

Новини.LIVE на просторах интернета нашел интересный тест, который поможет определить социофоб вы, или нет.

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Тест на социофоба

Глядя на изображение девушки и ее эмоции, вам нужно выбрать, что по вашему мнению она чувствует: страх, печаль, испуг, злость или боль. Ваш ответ покажет, насколько хорошо вы умеете общаться с окружающими.

Тест на соціофоба
Тест на социофобию. Фото: скриншот

Что вы увидели?

Страх — если вы увидели эмоцию страха, это означает, что вы боитесь высказать свое мнение и обычно соглашаетесь в споре с оппонентами. Скорее всего, в детстве от вас много требовали и как результат, вы боитесь сделать ошибку, потому что за каждую такую ошибку было наказание или осуждение.

Грусть — в таком случае скорей всего вы немного замкнуты и любые социальные контакты для вас сложно даются. Если вы долгое время находитесь рядом с людьми, то после этого вам нужно хорошенько отдохнуть наедине с собой. Таким образом вы восстанавливаете свою энергию.

Як перевірити, чи ви соціофоб
Женщина устала от людей. Фото: depositphoto

Злость — если вы увидели злость, то вы эмоциональный человек. Из-за этого вас любят окружающие. Яркая мимика, выразительная жестикуляция, громкий голос — именно так описывают вас близкие. Кто-то не привык, что вы так эмоционально реагируете на многие вещи, а кто-то из-за этого находится всегда рядом и таким образом заряжается от вас и восхищается вами. В любом случае никто не остается равнодушным по отношению к вам.

Испуг — это свидетельствует о том, что для вас важно отстаивать свои границы и свое мнение. Вы не любите, когда вам кто-то говорит, что хорошо, а что плохо. У вас есть свои правила и вы их придерживаетесь. Чаще всего у вас возникают конфликты, когда кто-то пытается указать вам, как вам нужно жить или что делать в той или иной ситуации.

Боль — это значит, что вы не любите ссоры, поэтому предпочитаете ни с кем не спорить. Во многих ситуациях вы молчите и скрываете свои реальные взгляды. Из-за этого многие люди могут считать, что вы бесхребетны, но именно таким образом вы убегаете от конфликтов.

Ранее мы писали, что психологи провели с детьми интересный "зефирный тест", который их удивил.

Также мы публиковали головоломку, с которой могут справиться лишь единицы. Проверьте себя.

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