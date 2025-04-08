Небезпечна гра в TikTok для дітей — може обернутись трагедією

Діти грають в телефоні. Фото: Freepik

У TikTok стрімко набрала популярності гра "Червоні двері, жовті двері", яку підлітки сприймають як невинну розвагу. Але насправді все значно серйозніше. Експерти б'ють на сполох — ця гра може завдати шкоди не лише психіці, а й фізичному здоров’ю дітей.

Про це розповіла психологиня Наталія Валедова в коментарі OBOZ.UA.

Реклама

Читайте також:

В чому полягає суть гри, яка нагадує гіпноз

Один учасник лягає, заплющує очі, інший масажує йому скроні, а той уявляє себе у вигаданому світі з дверима різного кольору. Але ось у чому проблема: масаж скронь — не така вже й безпечна дія. Дитяча психологиня Наталія Валедова пояснила, що під час цієї гри зачіпається поверхнева артерія на скроні. Якщо її сильно натискати або довго масажувати, це може порушити кровообіг. А якщо у підлітка є вроджені проблеми з судинами — все може закінчитися навіть інсультом.

Масаж голови хлопчику. Фото: Freepik

Крім фізичної шкоди, гра також небезпечна для психіки. Особливо для вразливих дітей або тих, хто має схильність до психічних розладів. У таких випадках "гра у двері" може стати останньою краплею і запустити розвиток справжньої хвороби. Жахи, паніка, нічні кошмари, порушення сну — усе це може з’явитися після, здавалося б, "звичайної гри".

Психолог Володимир Мамко також додає: ця гра використовує методи, подібні до гіпнотичних технік. Це не нове — подібні прийоми ще сто років тому використовував Зигмунд Фрейд. Але різниця в тому, що Фрейд був лікарем, а TikTok — не кабінет психотерапії. У дітей же, які просто граються, така "психологічна гра" може мати непередбачувані наслідки.

І ще один важливий момент — ця гра може вчити дитину не думати самостійно. Адже в її основі лежить принцип слухняності: йди за голосом, роби, що кажуть. А це вже впливає на особистість. Якщо підліток звикає до таких ігор, йому потім може бути важче відстоювати власну думку в реальному житті.

Порада психологів проста — більше говорити з дітьми. Цікавитися, чим вони живуть у соцмережах, і пояснювати, що не всі "тренди" безпечні. Деколи за лайками ховається реальна загроза.

Раніше ми писали про те, який цікавий тест з дітьми вартий уваги.

Також ми повідомляли, чому можуть бути погані відносини з мамою.