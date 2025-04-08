Опасная игра в TikTok для детей — может обернуться трагедией

Дети играют в телефоне. Фото: Freepik

В TikTok стремительно набрала популярность игра "Красные двери, желтые двери", которую подростки воспринимают как безобидное развлечение. Но на самом деле все значительно серьезнее. Эксперты бьют тревогу — эта игра может нанести вред не только психике, но и физическому здоровью детей.

Об этом рассказала психолог Наталья Валедова в комментарии OBOZ.UA.

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Один участник ложится, закрывает глаза, другой массирует ему виски, а тот представляет себя в вымышленном мире с дверями разного цвета. Но вот в чем проблема: массаж висков — не такое уж и безопасное действие. Детский психолог Наталья Валедова объяснила, что во время этой игры задевается поверхностная артерия на виске. Если ее сильно нажимать или долго массировать, это может нарушить кровообращение. А если у подростка есть врожденные проблемы с сосудами — все может закончиться даже инсультом.

Массаж головы мальчику. Фото: Freepik

Кроме физического вреда, игра также опасна для психики. Особенно для впечатлительных детей или тех, кто имеет склонность к психическим расстройствам. В таких случаях "игра в дверь" может стать последней каплей и запустить развитие настоящей болезни. Ужасы, паника, ночные кошмары, нарушения сна — все это может появиться после, казалось бы, "обычной игры".

Психолог Владимир Мамко также добавляет: эта игра использует методы, подобные гипнотическим техникам. Это не ново — подобные приемы еще сто лет назад использовал Зигмунд Фрейд. Но разница в том, что Фрейд был врачом, а TikTok — не кабинет психотерапии. У детей же, которые просто играют, такая "психологическая игра" может иметь непредсказуемые последствия.

И еще один важный момент — эта игра может учить ребенка не думать самостоятельно. Ведь в ее основе лежит принцип послушания: следуй за голосом, делай, что говорят. А это уже влияет на личность. Если подросток привыкает к таким играм, ему потом может быть труднее отстаивать собственное мнение в реальной жизни.

Совет психологов прост — больше говорить с детьми. Интересоваться, чем они живут в соцсетях, и объяснять, что не все "тренды" безопасны. Порой за лайками скрывается реальная угроза.

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