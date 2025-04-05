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Як проблеми з батьками псують особисте життя — це важливо знати

5 квітня 2025 16:30
Тетяна Литвин - Редактор
Тетяна Литвин
Редактор
Неочевидна причина проблем в особистому житті — цікавий факт
Батько сварить доньку. Фото: freepik
Тетяна Литвин - Редактор
Тетяна Литвин
Редактор

Сварки та негаразди з батьками в дитинстві часто можуть впливати на особисте життя в дорослому віці. Тоді відображаються незадоволені емоційні потреби або невирішені травми, які заважають будувати здорові стосунки з партнером. 

Доктор філософії та американський психолог Марк Треверс розповів про це детальніше.

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Вплив негараздів з батьками на особисте життя

"Материнська травма"

Проблеми з матір'ю в дитинстві є у багатьох дітей. Це трапляється, коли мами емоційно недоступні або надмірно критичні до своїх дітей. Вже в дорослому віці людина шукає підтвердження любові від партнерів або ж навпаки усіх відштовхує, аби уникнути вразливості. Люди також можуть шукати у своїх партнерах "опікунів", які будуть нагадувати ідеальну версію їхньої матері. 

Вплив проблем з батьками на особисте життя
Матір сварить свою доньку. Фото: freepik

"Батьківська травма"

Дослідники з'ясували, що відстороненість або відсутність батька у дитинстві може спричинити труднощі у встановленні довіри або проблеми з самооцінкою. 

Такі травми можуть проявитися двома способами, які не схожі один на одного. Перший — людина чіпляється за партнерів, аби відчувати стабільність, увагу, любов чи захист. В інших випадках — люди можуть шукати стосунки, в яких самими є лідерами та маяком безпеки. 

Проблеми батьків і дітей
Конфлікт між батьком та донькою. Фото: freepik

Проблеми з батьками можуть мати набагато глибші наслідки, ніж здається на перший погляд. Через це люди втрачають віру в себе, обирають не тих партнерів, відчувають емоційну порожнечу чи токсично себе поводять. Тому, якщо ви створюєте власну сім'ю, подайте своїм дітям правильний приклад, адже саме в родині вони вперше вчаться любити та довіряти. 

Раніше ми писали, які ознаки допоможуть розпізнати емоційно незрілого чоловіка

Також ми повідомляли, що таке тривожність і чому вона виникає без причини. 

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16:48 Синоптики попередили про погану погоду в Одесі на завтра

16:36 Беленюк у США збільшив свої статки

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Благодійний фонд MK Foundation передав для 3-ї ОШБр 20 автівок

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