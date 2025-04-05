Неочевидна причина проблем в особистому житті — цікавий факт

Батько сварить доньку. Фото: freepik

Сварки та негаразди з батьками в дитинстві часто можуть впливати на особисте життя в дорослому віці. Тоді відображаються незадоволені емоційні потреби або невирішені травми, які заважають будувати здорові стосунки з партнером.

Доктор філософії та американський психолог Марк Треверс розповів про це детальніше.

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"Материнська травма"

Проблеми з матір'ю в дитинстві є у багатьох дітей. Це трапляється, коли мами емоційно недоступні або надмірно критичні до своїх дітей. Вже в дорослому віці людина шукає підтвердження любові від партнерів або ж навпаки усіх відштовхує, аби уникнути вразливості. Люди також можуть шукати у своїх партнерах "опікунів", які будуть нагадувати ідеальну версію їхньої матері.

Матір сварить свою доньку. Фото: freepik

"Батьківська травма"

Дослідники з'ясували, що відстороненість або відсутність батька у дитинстві може спричинити труднощі у встановленні довіри або проблеми з самооцінкою.

Такі травми можуть проявитися двома способами, які не схожі один на одного. Перший — людина чіпляється за партнерів, аби відчувати стабільність, увагу, любов чи захист. В інших випадках — люди можуть шукати стосунки, в яких самими є лідерами та маяком безпеки.

Конфлікт між батьком та донькою. Фото: freepik

Проблеми з батьками можуть мати набагато глибші наслідки, ніж здається на перший погляд. Через це люди втрачають віру в себе, обирають не тих партнерів, відчувають емоційну порожнечу чи токсично себе поводять. Тому, якщо ви створюєте власну сім'ю, подайте своїм дітям правильний приклад, адже саме в родині вони вперше вчаться любити та довіряти.

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