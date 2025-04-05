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Как проблемы с родителями портят личную жизнь — это важно знать

5 апреля 2025 16:30
Татьяна Литвин - Редактор
Татьяна Литвин
Редактор
Неочевидная причина проблем в личной жизни — интересный факт
Отец ругает дочь. Фото: freepik
Татьяна Литвин - Редактор
Татьяна Литвин
Редактор

Ссоры и неурядицы с родителями в детстве часто могут влиять на личную жизнь во взрослом возрасте. Тогда отражаются неудовлетворенные эмоциональные потребности или нерешенные травмы, которые мешают строить здоровые отношения с партнером.

Доктор философии и американский психолог Марк Треверс рассказал об этом подробнее.

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"Материнская травма"

Проблемы с матерью в детстве есть у многих детей. Это случается, когда мамы эмоционально недоступны или чрезмерно критичны к своим детям. Уже во взрослом возрасте человек ищет подтверждения любви от партнеров, или же наоборот всех отталкивает, чтобы избежать уязвимости. Люди также могут искать в своих партнерах "опекунов", которые будут напоминать идеальную версию их матери.

Вплив проблем з батьками на особисте життя
Мать ругает свою дочь. Фото: freepik

"Отцовская травма"

Исследователи выяснили, что отстраненность или отсутствие отца в детстве может вызвать трудности в установлении доверия или проблемы с самооценкой.

Такие травмы могут проявиться двумя способами, которые не похожи друг на друга. Первый — человек цепляется за партнеров, чтобы чувствовать стабильность, внимание, любовь или защиту. В других случаях — люди могут искать отношения, в которых сами являются лидерами и маяком безопасности.

Проблеми батьків і дітей
Конфликт между отцом и дочерью. Фото: freepik

Проблемы с родителями могут иметь гораздо более глубокие последствия, чем кажется на первый взгляд. Из-за этого люди теряют веру в себя, выбирают не тех партнеров, испытывают эмоциональную пустоту или токсично себя ведут. Поэтому, если вы создаете собственную семью, подайте своим детям правильный пример, ведь именно в семье они впервые учатся любить и доверять.

Ранее мы писали, какие признаки помогут распознать эмоционально незрелого мужчину.

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17:35 Средняя зарплата выросла — где украинцам платят больше всего

17:27 Мороз и снег — в Укргидрометцентре предупредили о непогоде

Благотворительный фонд MK Foundation передал для 3-й ОШБр 20 авто - 80x80

Благотворительный фонд MK Foundation передал для 3-й ОШБр 20 авто

17:25 Зеленский приказал проверить чиновников на полиграфе — причины

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